Un calvario y engaños rodean el debut de la selección de básquetbol

La ilusión de ir al Mundial de básquetbol comienza hoy con el debut de Bolivia ante Chile, la anfitriona de la preeliminatoria. Sin embargo, la selección masculina no pudo llevar a Santiago a su fisioterapeuta, al utilero y al asistente del entrenador. En cambio, sus rivales chilenos, nicaragüenses y paraguayos están con delegaciones completas, de entre 20 a 22 personas, contando a los 12 jugadores autorizados.

Pese a que a el Presidente Luis Arce, apasionado por el básquetbol, anunció que el canal del Estado televisará en directo los tres partidos precalificatorios y que se anunciaron diversos respaldos de autoridades después que Bolivia eliminó a Ecuador, la delegación ha tenido que sufrir un calvario, plagado de engaños y tensiones, para llegar el fin de semana a Santiago y debutar esta noche de martes a las 22:15, según relató a Asuntos Centrales el entrenador Giovanni Vargas.

Hasta último momento el seleccionado nacional estaba en la incertidumbre por la posible ausencia de su máxima figura Josh Reaves, el boliviano-estadounidense que se integró como refuerzo el año pasado. El jugador tuvo que recibir una donación del pasaje por parte del empresario Marcelo Claure para trasladarse de EEUU a Bolivia. Pero lo que más complicó su participación en esta fase de la competencia ha sido el grave incidente con su madre, que era parte de la delegación como acompañante, pero fue impedida a último momento de ingresar a la sede de la competencia cuando en el aeropuerto chileno le dijeron que no estaba en la lista enviada por la Federación Boliviana de Básquetbol. El entrenador nacional debió lidiar en el aeropuerto con este contratiempo y Reaves estuvo a un paso de retornar con su madre a EEUU, ya que el acuerdo inicial era que ella debía estar en la delegación.

Fue la propia madre de Reaves la que lo convenció de seguir, ante la posibilidad de que ella entrara a Chile el lunes. Eso ocurrió en el arribo de la selección el sábado, pero la mujer se vio obligada a retornar a su país porque no se pudo conseguir otro viaje. Lo hizo en un vuelo de Santiago a Bogotá. La madre del basquetbolista tuvo que dormir en la capital colombiana y pudo volar a EEUU otra vez gracias a su pasaporte americano. Sin embargo, ella no tenía a mano sus medicamentos, que se quedaron en el equipaje de su hijo, lo que fue otro motivo de preocupación del deportista y la delegación.

Al llegar al hotel, la delegación boliviana fue informada por la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA) de que la madre de Reaves no estaba en la lista enviada por la federación boliviana, pese a que se acordó que viaje como acompañante. “Este ha sido el engaño y alguien debe responder. Al parecer es una venganza porque ella protestó antes por el abandono de la delegación de parte de los dirigentes. En Bolivia debieron decirle que no viaje a Chile, para que no ocurra esto”, afirmó Giovanni Vargas, a tiempo de cuestionar al dirigente Saúl Villarroel, que estuvo a cargo de la selección en la concentración de Cochabamba.

Uno de los compromisos firmados para que Reaves juegue era que su madre viaje como acompañante de la delegación, pero resultaron engañados, según el entrenador. “Ella tenía sus pruebas PCR para entrar y la FIBA nos dijo que si la incluían en la lista elaborada en Bolivia podía acompañar, pero no la registraron. Pese a todo, Reaves nos ha dicho que va a jugar y lo hará no por la Federación Boliviana, sino por el cariño al país y a sus compañeros”, relató Vargas.

Pero el calvario no acaba ahí. Con el argumento de que la delegación boliviana debía reducirse a 15 personas por la pandemia, la Federación de Básquetbol dejó sin viajar al asistente del entrenador y al fisioterapeuta, que estaban en la lista. “Es otro engaño, ya que los organizadores nos informaron en Santiago que podíamos traer a 22 personas y ellos financian hasta 17 personas. Lo que se ve es que nuestra federación no tuvo dinero para pasajes e inventaron la excusa de la pandemia”, afirmó.

Así es que la delegación no cuenta con utilero ni con fisioterapeuta, un rol básico para la recuperación de lesiones. Las selecciones de Chile, Nicaragua y Paraguay están completas, con 12 jugadores y hasta 10 miembros del cuerpo técnico.

La boliviana solo tiene 15 personas, con un cuerpo técnico reducido al entrenador, el médico y un encargado de la delegación. “Gracias a la televisación, esto se notará cuando cantemos el himno. De todos modos, estamos ilusionados y queremos robarle puntos a Chile, que es una selección poderosa, y después vencer a Paraguay y Nicaragua”, expresó el entrenador.

Bolivia debutará en este torneo preeliminatorio para el Mundial de básquetbol este martes a las 22:15 ante el anfitrión Chile y luego jugará el miércoles y jueves con Paraguay y Nicaragua.