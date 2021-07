Un docente y dos estudiantes firman el informe que desestima el fraude electoral

Fuente: paginasiete.bo

En la presente jornada, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, dio por cerrado el caso fraude electoral, puesto que un informe de la Universidad de Salamanca señala que no hubo manipulación de datos en los comicios del 2019. El documento es firmado por tres personas: Pablo Plaza Martínez, Juan Manuel Conchado Rodríguez y Manuel López Pérez.

Página Siete ingresó a website de la casa superior de estudios española, en la misma muestra que dos de los firmantes figuran como estudiantes y uno es catedrático.

Plaza es técnico superior en desarrollo de aplicaciones multiplataformas y estudiante de la carrera de ingeniería de sistemas de información.

“Desarrollador en proyectos con tecnologías como Big Data, IOT y sistemas distribuidos, centrado en la parte de ciberseguridad. Además, realiza labores como pentester. Especialista en ciberseguridad con diferentes proyectos en esta área como el blog ironhackers.es. Es miembro de la selección española de ciberseguridad y participante en importantes competiciones a nivel nacional como Cybercamp”, detalla parte de su hoja de vida.

López también figura como universitario en la carrera de Ingeniería Informática. De igual manera, es miembro de la selección española de ciberseguridad y participa en proyectos de Cybercamp.

“Desarrollador en proyectos con tecnologías como Big Data e Inteligencia Artificial centrado en la parte de ciberseguridad. Además realizando labores como pentester. Especialista en ciberseguridad con diferentes proyectos en esta área como el blog ironhackers.es y el TFG”, detalla en la descripción de sus actividades.

Conchado tiene doctorado en Ciencias de la Computación y en Inteligencia Artificial. Además es catedrático en el Área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, Departamento de Informática y Automática.

“Ha sido Vicerrector de Investigación desde el 2013 hasta el 2017 y director del Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Elegido dos veces como Decano de la Facultad de Ciencias, es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad de Salamanca y, además, es doctor en Inteligencia Artificial por la University of the West of Scotland. Dirige el Grupo de Investigación Reconocido BISITE (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y Tecnología Educativa), creado en el año 2000”, explica parte de su currículum.

Es director del IOT Digital Innovation Hub y presidente del AIR Institute. Fue titular de la asociación IEEE Systems, Man and Cybernetics, y coordinador académico del Instituto Universitario de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Salamanca e investigador en las Universidades de Paisley (UK), Vigo (Spain) y en el Plymouth Marine Laboratory (UK).

“En la Universidad de Salamanca y su trabajo como editor jefe de las revistas ADCAIJ (Advances in Distributed Computing and Artificial Intelligence Journal), OJCST (Oriental Journal of Computer Science and Technology) o Electronics MDPI (Computer Science & Engineering section). Corchado desarrolla principalmente trabajos en proyectos relacionados con Inteligencia Artificial, Machine Learning, Blockchain, IoT, Fog Computing, Edge Computing, Smart Cities, Smart Grids y Análisis de sentimiento”, detalla otro fragmento de su hoja de vida.