Un estudio indica que el modo oscuro de los celulares no ahorra tanta energía

Investigadores analizaron el consumo energético real de los píxeles de las pantallas de varios móviles con pantalla OLED

El modo oscuro de las pantallas de los celulares más modernos permiten que los píxeles de colores más oscuros usen menos energía que los píxeles de colores más claros.

Es posible que el modo oscuro no ahorre la vida útil de la batería tanto como se esperaba. Así lo señala un reciente estudio de la Universidad de Purdue, de Indiana, Estados Unidos. Investigadores analizaron el consumo energético real de los píxeles de las pantallas de varios móviles con pantalla OLED, cambiando a modo oscuro durante 60 segundos. En condiciones comunes detectaron que reducen entre un 3 y 9% el consumo real.

Los sistemas operativos de los móviles brindan a los usuarios la opción de usar sus smartphones en modo oscuro. Esta función ha mostrado potencial para ahorrar la vida útil de la batería de los teléfonos más nuevos. Así, sus pantallas permiten que los píxeles de colores más oscuros usen menos energía que los píxeles de colores más claros.

Sin embargo, según una reciente investigación de la Universidad de Purdue, es poco probable que el modo oscuro marque una gran diferencia en la duración de la batería. Esto no significa que no pueda ser útil, pero determina que no es suficiente.

“Cuando la industria se apresuró en adoptar el modo oscuro, todavía no tenía las herramientas para medir con precisión el consumo de energía de los píxeles”, señala Charlie Hu, profesor de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Purdue.

“Pero ahora podemos darles a los desarrolladores las herramientas que necesitan para brindarles a los usuarios aplicaciones más eficientes desde el punto de vista energético”, sostiene. El estudio analizó el modo oscuro de algunas de las aplicaciones más descargadas en Google Play, como Google Maps, News y Calendar, YouTube y Calculator.

Así luce Google usando modo oscuro (Foto: Twitter/MattNavarra)

Los investigadores analizaron cómo el modo oscuro afecta durante 60 segundos de actividad dentro de cada una de estas aplicaciones en celulares Pixel 2, Moto Z3, Pixel 4 y Pixel 5. Si bien el equipo de investigadores estudió sólo aplicaciones y teléfonos con Android, sus hallazgos podrían tener implicaciones similares para el iPhone, sostienen, comenzando con el iPhone X.

Los investigadores presentaron recientemente este trabajo en el evento MobiSys 2021, una conferencia de la Association for Computing Machinery. Según el estudio, los smartphones lanzados después de 2017 probablemente tengan una pantalla OLED (diodo emisor de luz orgánico). Y en este sentido, debido a que este tipo de pantalla no tiene luz de fondo como las pantallas LCD (pantalla de cristal líquido) de los teléfonos más antiguos, consumirá menos energía cuando muestre píxeles de colores oscuros.

Las pantallas OLED también permiten que las pantallas de los teléfonos sean ultradelgadas, flexibles y plegables. Pero el brillo de las pantallas OLED determina en gran medida cuánto el modo oscuro ahorra la vida útil de la batería, señala Hu.

Para entender mejor el hallazgo, es necesario saber que, si los smartphones tienen un manejo automático del brillo, suele ser entre un 30% y 40% en interiores, y entre 30% y 50% en exteriores. Y, teniendo en cuenta esto, entonces, el cambio a modo oscuro en una pantalla OLED supone un ahorro de energía de entre un 3% a un 9%. Si el usuario tuviera establecido un valor mayor, el ahorro sería más importante.

Por otro lado, los investigadores encontraron que la herramienta usada en Android para calcular el consumo de energía de las apps, no calcula con exactitud lo que sucede en la pantalla, por lo tanto, no puede establecer de forma efectiva el impacto del modo oscuro. Los investigadores lanzarán una herramienta para medir el ahorro de energía que considera esto. Se llamará Android Battery+ y estará disponible en 2022.