Un meteoro «inusualmente grande» ilumina el cielo de Noruega y causa un gran estruendo

Los especialistas que analizaron el material gráfico para tratar de identificar su origen y el lugar de impacto sugieren que se estrelló en una gran área boscosa llamada Finnemarka, ubicada a unos 60 kilómetros de la capital. Sin embargo, de momento no se ha encontrado ningún rastro y es posible que las tareas de búsqueda duren incluso hasta 10 años.

Se estima que el meteoro viajó a una velocidad de entre 15 y 20 kilómetros por segundo, iluminando el cielo por unos seis segundos. «Lo que tuvimos anoche fue una gran roca que viajaba probablemente entre Marte y Júpiter, que es nuestro cinturón de asteroides. Y al entrar a toda velocidad [a la Tierra], deja un estruendo, una luz y una gran emoción entre nosotros [los científicos] y algo de miedo entre los demás», comentó el experto Morten Bilet.

