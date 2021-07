Un momento muy especial para los sectores políticos

Federico Serra Villarroel Desde Buenos Aires, Argentina

Un fantasma recorre los Estados Nacionales cada vez menos soberanos. Son las giga-corporaciones globales que ya hacen crujir sus cimientos. Estamos hablando de como en la economía del capitalismo de plataformas las gigas-corporaciones mundiales serán las proveedoras de los principales bienes y servicios a nivel global, papel antes reservado, para los Estados Nacionales por medio de sus políticas económicas independientes.

Mientras tanto, en los devenires políticos internos, se sigue discutiendo, si hubo fraude o golpe de Estado. Si hay judialización de la política o no. O si debe de estar encarcelada una expresidenta mientras otro expresidente es un jefe de campaña en vista de su re-reelección eterna o un artífice de la derrota.

Mientras acontece este panorama político en Bolivia, marcado por la agenda mediática, los verdaderos actores mundiales, hacen lo suyo. Que no es otra cosa que planificar sus propios intereses. Tal como siempre lo han hecho.

En este camino, China se asegura proteínas para su población por medio de contratos de abastecimiento de productos agro-ganaderos con Argentina y Bolivia al tiempo de interesarse por el litio boliviano para recomendar su mega-extracción y procesamiento junto a las regiones de Argentina, cuestión también de asegurarse la provisión de este valioso insumo, a futuro.

Otro tanto hace Rusia, queriendo mantener las producciones de Hidrocarburos , para asegurarse mayores reservas de las que tiene y que exporta a Europa principalmente a países como Alemania.

En tanto los EEUU, aseguran movimientos financieros del FMI hacia el endeudamiento de países supuestamente en desarrollo o también llamados eufemisticamente, países emergentes. Así el ajedrez mundial hace lo que siempre ha hecho. Lograr espacios, a quienes se los ceden. Obtener ventajas de posicionamiento estratégico y negociar con las regiones débiles como Hispanoamérica de manera educada y sostenida. Nada más elocuente que la frase atribuida al líder ruso Vladimir Putin: «Si uno pide las cosas educada y cordialmente, se obtienen buenos resultados, pero si además se las pide con un arma en la mano, se obtienen resultados todavía mayores»

Las clases políticas ya no poseen soluciones para ofrecer a sus electorados. De allí que la maniobra política esta a la orden del día. Pero como no todas las clases políticas son ruines y solo buscan el enriquecimiento propio, a estos sectores lúcidos les queda el entendimiento como método de supervivencia y transformación.

Entonces, es menester que esos sectores políticos pensantes de los Estados Nacionales que todavía no han sido cooptados reflexionen para consensuar visiones a futuros cercanos donde tomen conciencia que el futuro ya llegó, y que no es un film de ciencia ficción. Y en ese devenir cuenta su propia desaparición. Ameritaría entonces empezar a ver los principales temas de conciencia Geopolítica antes que otros actores no deseados irrumpan en escena, sin invitación alguna.