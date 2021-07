Unidad Nacional advierte que se intenta involucrar a Soledad Chapetón en un caso de que no le corresponde

Fuente: Prensa Unidad Nacional

Roberto Moscoso, dirigente de Unidad Nacional, advirtió que se está actuando de forma política en un proceso iniciado contra la exalcaldesa de El Alto Soledad Chapetón. “Según informa la prensa, se ha emitido un mandamiento de apremio en contra de Soledad, porque no asistió a una audiencia en un juicio laboral. Ella nunca fue citada a esta audiencia, por lo que este mandamiento carece de toda legalidad”, señaló.

Por otra parte, Moscoso informó que el proceso en cuestión ya no le corresponde a la antigua autoridad alteña. “Se trata de una demanda de reincorporación a la Alcaldía, por lo que solo puede ser respondida por la actual alcaldesa Evo Copa”, explicó. “Los juicios laborales dentro de instituciones públicas o privadas no pueden recaer en personas que ya no trabajan en ellas, por lógica”.

Moscoso señaló que Unidad Nacional seguirá con atención las vicisitudes de este juicio para evitar cualquier abuso contra los derechos de Chapetón. “Hay que tomar en cuenta que ella tiene un bebé de pecho que atender”, recordó