Universal cierra un acuerdo multimillonario para hacerse con lo último de Blumhouse y David Gordon Green

Parece que el bueno de David Gordon Green le ha cogido el gusto a esto de revivir sagas clásicas del cine de terror a través de trilogías. Después de rescatar a Michael Myers en la aceptable ‘La noche de Halloween’ —a la que seguirán ‘Halloween Kills’ este mismo año y ‘Halloween Ends’ en 2022—, el de Arkansas volverá a aliarse con Blumhouse para continuar el legado de ‘El exorcista’.

El pasado mes de diciembre conocimos que Green estaba trabajando en un nuevo largometraje de la franquicia nacida a raíz del clásico de William Friedkin, pero hoy hemos sabido que el realizador y la compañía de Jason Blum tienen una hoja de ruta similar a la empleada con ‘Halloween’. Esto pasa por producir tres películas y traer de vuelta a Ellen Burstyn como Chris MacNeil, igual que se rescató a la Laurie Strode de Jamie Lee Curtis.

Esta nueva trilogía de ‘El exorcista’ servirá de secuela directa del filme de 1973, y se centrará en el padre de un niño o niña poseído —no se especifica el sexo—, interpretado por Leslie Odom Jr., que buscará al personaje de Burstyn para que le ayude a lidiar con la situación. Eso sí, Green ha dejado claro que no ignorará los hechos narrados en las secuelas de la cinta de Friedkin.

«Me gustan todas las película de ‘El exorcista’. No sólo me gustan, creo que pueden encajar en la mitología de lo que estoy haciendo. No es que esté diciendo, ‘Vamos a fingir que El exorcista 2 nunca ocurrió’. Está bien que exista. Está bien que existan todas, y disfruto de todas ellas».