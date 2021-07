Vacunación, una fiesta familiar que no llegó a su meta de 20.000

Luis Escóbar / La Paz

Los 12 puntos de vacunación no se quedaron vacíos en ningún momento. Las filas de entre 50 y más de 100 personas fueron permanentes, no obstante, la Alcaldía no logró cumplir la meta de 20.000 paceños inmunizados. La megacampaña de ayer alcanzó a 10.459 ciudadanos.

“Comenzando en La Paz, Luego iremos (con campañas similares) a El Alto y luego las 20 provincias. Tenemos como dato que se vacunó 10.459 personas, aunque dispusimos 20.000 dosis. La población acudió masivamente y continuaremos con estas campañas masivas para inmunizar al departamento de La Paz”, declaró anoche el gobernador del departamento, Santos Quispe.

Largas filas de ciudadanos en la plaza Camacho para recibir la vacuna contra el Covid-19

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

La campaña arrancó a las 8:00 y hasta las 9:30 en el centro de inoculación de la UMSA ya se había vacunado a 200 personas de las 530 que hacían fila. La gente llegaba poco a poco hasta este punto, unos acompañados de sus familias y muchos transportados por el servicio del PumaKatari.

El proceso de vacunación fue rápido porque en todos los puntos se habilitaron varias mesas, lo que fue destacado por la población que no tardó mucho tiempo en recibir su inyección.

La Alcaldía no cumplió su objetivo de llegar a los 20.000 vacunados. Pese a ello el burgomaestre paceño Iván Arias manifestó su alegría por la campaña. “Quiero expresar mi felicidad porque esta jornada de vacunación quisimos hacerla el 11 de julio y la postergamos hasta el 18. La idea que parecía imposible la cumplimos; llegamos al 72% de la población y estamos gracias al empuje, a la entrega del pueblo paceño”, afirmó.

Mujeres mayores también asistieron a los puntos masivos

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

En la jornada de vacunación familias íntegras fueron a los puntos masivos, tal como lo destacó Arias. “Realmente vimos las colas de las personas con sus hijos, novios, enamorados, familias enteras salir de los puntos de vacunación de La Merced, Cota Cota, La Portada y Juan XXIII. Duplicamos el normal de vacunación diaria” dijo.

Luego de la megavacunación, el alcalde anunció que el siguiente reto es la inmunización móvil “para ir casa por casa” y llegar al 100% de la población.

“El otro gran desafío a partir de hoy es contar con unidades móviles, que podamos ir hasta el último rincón, ojalá podamos llegar con vacunas a la gente; ese es el próximo desafío”, recalcó el alcalde paceño.

Finalmente aseguró que en caso de llegar al 85% solicitará al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que se levanten todas las restricciones impuestas hasta la fecha.

Las personas entre 21 y 29 años son los que más acudieron a los puntos de vacunación

Jóvenes, los más responsables y comprometidos

Luis Escóbar / La Paz

“Trabajo de lunes a sábado y no tenía tiempo para ir a un punto, pero ahora ya me vacunaron”, dijo Juan Carlos Paredes, de 29 años, quien llegó ayer a la Facultad de Medicina. Como él, centenares de jóvenes se volcaron a uno de los 12 puntos de la megavacunación.

La mayor parte de los vacunados fueron jóvenes hasta los 29.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

El joven vive en Villa San Antonio y trabaja en la Alcaldía de El Alto. “Todos los días debo salir de mi casa a las 6:30 y llegó de noche, por eso no tenía tiempo en la semana”, contó.

Relató que los pasados domingos sólo se vacunaba en el teleférico Rojo de El Alto, puntos que le resultaban “muy lejanos” porque era el único día en que podía estar con su familia.

Una de las responsables de llevar del registro en la Facultad de Medicina confirmó que la mayor participación son de los jóvenes. “Los que más están asistiendo a vacunarse son las personas entre 21 y 28 años”, declaró.

Personal orienta a ciudadanos en la Facultad de Medicina.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

La megavacunación comenzó ayer a las 8:00 y en varios puntos de inmunización ya habían filas de ciudadanos esperando por la dosis. Juana Apaza, vecina de Villa San Antonio, fue la primera en la fila en la plaza Camacho. “No tenía tiempo los pasados días y por eso vine a las cinco de la mañana. Llegué temprano para después volver a trabajar”, contó.

María Ibáñez, vecina de Miraflores, ponderó la campaña. “Es muy complicado vacunarse en la semana porque trabajamos, por esa razón venimos hoy (domingo). Me parece una buena iniciativa del alcalde y motivar a vacunarnos”, afirmó

Vacunas Sputnik

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz sacó las vacunas Sputnik V para esta campaña de vacunación masiva. Las miles de personas que fueron vacunadas ayer deberán regresan en 90 días.

“Tenemos fecha para la segunda dosis. Tengo que volver el 16 de octubre en este mismo lugar”, dijo Pamela Choque, una joven madre que vive en la calle Illimani de la zona de Miraflores mostrando su carnet de vacunación.

La secretaria municipal de salud, Cecilia Vargas, afirmó que se coordinará con las otras entidades de Gobierno la aplicación del segundo componente. “Vamos a coordinar dentro de tres meses la segunda dosis. Debemos esperar ese tiempo como corresponde el protocolo dispuesto por el ministerio (de Salud) para designar los lugares y armar una logística similar a la de hoy (domingo). Lo ideal es utilizar los mismos puntos”, sostuvo

Jóvenes con tatuajes también se hicieron vacunar.

Foto:Carlos Sánchez / Página Siete

Los puntos serán definidos en coordinación con el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el Ministerio de Salud y las instituciones que apoyan la megavacunación de este domingo, tal el caso de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Además, serán anunciados con anticipación, precisó la funcionaria.

Después de recibir el inyectable, a Choque le pidieron que por 48 horas evite cambios bruscos de temperatura, cuidar su alimentación reduciendo la ingesta de grasas, lácteos, gaseosas y sobre todo alcohol.

Salud: El contagio baja 47% en La Paz

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que al cierre de esta semana epidemiológica los casos diarios de la Covid-19 en el municipio de La Paz bajaron en 47% y en el país este descenso es del 15%.

La autoridad sostuvo que la diferencia se debe a que en otras regiones, por el contrario, hay un leve aumento de enfermos.

Según datos de la comuna paceña, en los tres últimos días el promedio diario de contagios está cerca del centenar. Auza instó a asumir con responsabilidad la vacunación para poder reactivar la economía.

“Este es el momento que más debemos poner nuestros esfuerzos. Hoy, menos que nunca, debemos relajar las medidas de bioseguridad. Hoy debemos acudir a los puntos de vacunación”, afirmó la autoridad del Gobierno nacional, a tiempo de destacar las filas extensas que reflejan la asistencia de la población ayer en la jornada de megavacunación.

Agregó que hace pocas semanas el promedio diario de vacunación era de 6.000 y que a ese ritmo se llegaría a concluir en cuatro años. Sin embargo, afirmó que ahora hay vacunas para todos los grupos etarios.

La Paz estrena nuevo camión fumigador de alta potencia

La Alcaldía estrenó ayer un moderno camión cisterna de fumigación. El nuevo equipo tuvo la capacidad de desinfectar el centro de la ciudad, Miraflores, Sopocachi, San Pedro y Max Paredes en un solo día.

“Este camión está efectuando la limpieza y fumigando los alrededores de los puntos de vacunación porque es necesario garantizar que todo esté bien”, dijo la secretaria municipal de salud, Cecilia Vargas.

El camión fumiga las principales vías del centro

Foto:Gamlp

El camión, perteneciente a la empresa Sinotruk Bolivia, fue el aporte de la empresa en la jornada de megavacunación. “Estamos coadyuvando en esta jornada de vacunación con este camión que estamos ofertando y hemos fumigado de manera gratuita varias de las calles de la ciudad y principalmente donde se está vacunando”, dijo el responsable de la empresa, Daniel Barrera.

El camión pulverizador tiene un tanque de 7.000 litros y un sistema de pulverización, tipo cañón, con una capacidad de potencia y alcance con generador de energía propia montado sobre una plataforma móvil reforzada con estructura de acero. El motorizado es marca Crown.

“Este camión tiene una capacidad de pulverización de 75 metros como mínimo y con un flujo de pulverización de 100 litros por minuto y un volumen de aire de 12.750 metros cúbicos por hora”, subrayó.

“Dentro del cisterna le ponemos agua y todos los químicos que se necesitan para la fumigación, como la lavandina y otros”, dijo Barrera y explicó que la turbina se parece a la de un avión que va dispersando el agua que sale por las boquillas que tiene en la punta.