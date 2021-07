Valverde: Arce entregará el litio por las vacunas a China

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde en la red.- ¿Litio por vacunas? Veamos el resultado de las negociaciones. Ya lo dijimos y no nos equivocamos.

‘Tal como lo dije, el Gobierno de Luis Arce entregará el litio por las vacunas para salvar su gestión. Ya se habla que renovarán los temas del litio con China. La tabla de valencia completa quedará chica a Luis Arce. Arce está tratando de salvar su gestión con las vacunas. Es demasiado barato, las vacunas para cambiarlas por litio. Si se va a hacer negocios con China, no se le debe regalar y es de esperarse que el Gobierno de Arce no regale el litio. No vendamos a precio de ventaja política. No escuché ninguna propuesta de Luis Arce con relación al litio y China ya está hablando de hacer una cadena industrial completa’.

