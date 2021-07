Valverde: Arce está tratando de salvar su pobre gestión con la llegada de las vacunas

Fuente: Carlos Valverde

El analista político y periodista, Carlos Valverde, en su programa Sin Compostura, hizo un análisis a detalle del mensaje presidencial, de Luis Arce Catacora con relación a la lucha contra el Covid-19 y el plan de vacunación masiva para todo el país.

Carlos Valverde en la red.-Me llama la atención que el presidente, después de siete meses hable y se refiera al retroceso económico, pese a que no les paga a los médicos desde hace cinco meses. Hay más enfermos de Covid-19 y muertos en los meses de Arce, que en toda la gestión de Jeanine Áñez. El presidente Arce reactivará la economía, pero lo hará con muertos y enfermos. No pagan al sistema de salud hace cinco meses ¿la plata de los médicos las utilizará para comprar vacunas? ¿Tratará de salvar su gestión a partir de la compra de las vacunas?

¿El presidente cree que con 239 millones de bolivianos que están en el SUS, se le puede dar condiciones a las personas? Lo asustó al presidente Arce la posible llegada de la cuarta ola y celebro que lo asuste. Hay que hacer un esfuerzo para conseguir vacunas para los niños. Compren más porque hará falta. Con 239 millones de bolivianos para la lucha contra el Covid-19 no vamos a llegar a nada.

Carlos Valverde en la red.-Debería ser obligatorio vacunarse y el que no quiera vacunarse no debería entrar ni a aeropuertos ni restaurantes. El presidente Luis Arce está tratando de salvar su pobre gestión con la llegada de las vacunas, ojalá lleguen. El presidente no debe agradecer a los médicos, tiene que pagarles porque se les debe desde hace cinco meses. Mientras llama la unidad, Arce viola la ley y cambio los vocales. Arce habla de solidaridad y manda a que invadan las tierras del oriente. Aunque traiga las vacunas, su gestión sigue siendo mala. No hay trabajo ni condiciones de paz para los ciudadanos. Ojalá lleguen las vacunas y se reactive el país.