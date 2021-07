Vicepresidente sugiere acciones urgentes para afrontar crisis del cambio climático

El vicepresidente David Choquehuanca pidió reflexionar sobre la crisis del cambio climático con acciones rápidas para frenar el caos vivido por la humanidad y evitar que desaparezcan los glaciares porque si eso ocurre desaparece la vida y no habrá agua para la gente.

Ese mensaje fue lanzado durante el seminario “Las Voces, el Llanto y Diálogo de las Montañas”, efectuado la noche del viernes por la Vicepresidencia y la Fundación «Bernardo Guarachi”.

“El agua que viene desde las montañas es la leche de la Madre Tierra y nosotros somos hijos de la montaña, pero el modelo actual de desarrollo ocasionó que nos alejemos de la naturaleza, por lo que ahora es necesario un reencuentro con ella”, dijo Choquehuanca en su alocución.

Indicó que cuando se habla de la crisis climática no solo hay que discutir sobre los bosques, sino también de las montañas. “Chacaltaya despareció en nuestras narices y no hemos dicho nada. Si desparece el glaciar, desaparece la vida, no va a haber agua y los científicos nos han advertido que las guerras jamás imaginadas por la mente humana van a ser por el agua”, manifestó.

Hizo hincapié en la necesidad de reflexionar sobre esta crisis que afecta a los seres vivos de todo el planeta y recomendó escuchar a los hijos de la montaña, como el hermano Bernardo Guarachi que nos habla desde nuestro Cosmo-Ser.

“Hay que tomar cartas en el asunto, pero no es un problema solamente de nosotros sino de todos, es global. Vivimos el caos, el desorden mundial, por eso hablamos del Pachakuti, es decir, volver y garantizar el equilibrio en todo tiempo y espacio, sino nos vamos a un camino sin retorno hacia el colapso”, enfatizó.

El evento contó con cuatro presentaciones a cargo de diferentes profesionales nacionales e internacionales, las cuales estuvieron enfocadas en presentar la problemática del calentamiento global y el derretimiento de los glaciares a diferentes niveles.

La primera presentación estuvo a cargo del emblemático escalador boliviano, Bernardo Guarachi, quien hizo entrega del actual inventario de glaciares de la Cordillera Real de Bolivia. Al evento asistió el Coordinador Regional del Grupo de Trabajo de Nieves y Hielos para América Latina del Programa Hidrológico Intergubernamental (GTNH-PHI-LAC-UNESCO), el investigador belga Gerd Dercon, del Organismo Internacional de Energía Atómica, Naciones Unidas – Viena y el hidrólogo Edson Ramírez de la Coordinación nacional GTNH-PHI-UNESCO y Coordinador para América Latina Proyecto IAEA-INT-5-156.

Embajador de Gran Bretaña, Jeff Glekin; Embajador de Nicaragua, Elías Chévez; Ministro de Educación, Adrián Quelca; Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Óscar Heredia; Vicerrectora de la UMSA, María Eugenia García; viceministros y parlamentarios.

Fuente: Erbol