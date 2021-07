Villegas no se cierra a un acuerdo por rescisión de contrato con la nueva directiva de Blooming

Eduardo Villegas está dispuesto a desvincularse como entrenador de Blooming siempre y cuando la nueva dirigencia del club lo convoque para hablar sobre el tema.

El adiestrador cochabambino explicó que habló con Bendek en dos ocasiones. La primera fue cuando formaba parte de la plancha de Mario Cronembol, que después desistió de participar en las elecciones y la segunda días previos a su elección que fue el sábado pasado.

“Cuando me habló la primera vez quería que el equipo vuelva ya a los entrenamientos. En esa ocasión le dije que no había problemas, pero lo importante era arreglar el pago de salarios con los jugadores para que haya estabilidad en el trabajo. Después me habló cuando se iba a postular en las elecciones del sábado y era para anunciarme que no iban a contar conmigo. Después no volvimos a conversar”, expresó el estratega, que tiene un contrato vigente con Blooming hasta diciembre de este año.

Villegas dijo que no se cierra a llegar a un acuerdo con el nuevo directorio para definir una posible rescisión, aunque admitió que le hubiera gustado seguir trabajando con el plantel celeste.

“Uno no puede continuar trabajando donde no ya no te quieren. Estoy esperando el llamado del nuevo directorio para conversar. Nunca fue importante para mí discutir el tema económico, pero si me preocupa la estabilidad de los jugadores”, sostuvo el DT.