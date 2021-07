Windows 11 actualiza su versión preliminar y Microsoft promete que vienen muchos cambios más

Microsoft ha anunciado una nueva versión preliminar de Windows 11 para el canal de desarrollo (Dev). Se trata de la build 22000.65, y esta marca la primera actualización para el nuevo sistema operativo de Microsoft que tiene apenas 10 días con nosotros.

La lista de cambios y mejoras es bastante sustancial, especialmente para una primera actualización tan pronta, y la de correcciones de errores es muchísimo más grande todavía. Si formas parte del Programa Insider y estás probando Windows 11, solo tienes que ir a Windows Update para recibir la nueva versión en forma de actualización acumulativa.

Hello there! Keep in mind that we’ll be rolling out more and more features of Windows 11 Insider build in the next months, so we can try and tweak each feature correctly.

— Windows Developer (@windowsdev) July 7, 2021