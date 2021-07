“Yo no renuncié por cobarde, a mí me amedrentaron, me presionaron y coaccionaron”

¿Cuál es su versión, por qué no asumió la Presidencia?

El señor Luis Fernando Camacho convocó a paro cívico, luego de los acontecimientos trágicos en Montero, donde dos compatriotas perdieron la vida. Definió culpar mediáticamente al MAS, sin investigación previa.

Después empezaron a pedirnos la renuncia a todos, especialmente a los de la línea de sucesión constitucional. Camacho exigió la renuncia de Evo Morales y propuso a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia como sucesora. Cerca del 10 de noviembre llegó a decir que debiera asumir un gobierno de notables.

El 10 de noviembre, el documento de la Iglesia señala que como todo el pueblo boliviano se enteró de la renuncia por Tv, se consideró conveniente convocar a actores que ya habían contactado antes y otros relevantes.

Además, señala que fue posible hacer una reunión al final de la tarde del domingo 10 de noviembre en la UCB. Aquí estuvo la Conferencia Episcopal, cita los nombres. El cuerpo diplomático, cita los nombres. Por el Comité Cívico, Jerjes Justiniano; por el Conade, Waldo Albarracín, y por CC, Ricardo Paz. Aquí no había nadie del MAS.

¿Ese fue el día en que Evo Morales renunció?

Sí, el 10 de noviembre. En esa reunión decidieron reemplazar a la presidenta saliente y al vicepresidente, por ende, (Jeanine) Áñez debía ser la presidenta del Estado. La pregunta es: ¿quién les dijo a estos señores que podían interpretar la Constitución y el reglamento (de la Asamblea)?, ¿con qué representación?, aquí no había ningún parlamentario, y todos sabemos que la renuncia o se acepta o se rechaza en la Asamblea Legislativa.

¿Hubo una negociación suya para que Evo salga del país?

Yo no negocié nada. Es que no puedo negociar, porque quien decide es la Asamblea. No deciden estos señores, no se decide en una mesa fuera de la Asamblea. Pero, cuando yo me intenté acercar a la Asamblea me reprimieron con policías.

¿En ese momento podía asumir la Presidencia alguien del MAS?

No creo, le correspondía.

¿Entonces por qué no la asumió usted?

Yo anuncié mi renuncia porque fueron a mi casa, EL DEBER lo informa, y al domicilio de mi padre. Si veo que a mi compañero Víctor Borda, cuarto en la línea de sucesión y presidente de la Cámara de Diputados le queman la casa, le secuestran al hermano y se lo torturan durante horas obligándolo a renunciar, ¿qué me espera a mi cuanto sé que están en la casa de mis padres?, ¿qué me espera cuando sé que las FFAA impiden que Evo Morales pueda subirse al avión, que hacen un sobrevuelo sin su autorización y no permiten la sucesión constitucional?

¿Qué me espera a mí cuando veo que el señor Carlos Mesa dice que nadie del MAS puede asumir y se para afuera de la Asamblea Legislativa?, por supuesto que no. Yo no renuncié por cobarde, yo no me corrí, a mí me presionaron, me amedrentaron. Definitivamente nos coaccionaron.

Evo Morales habló de cercar ciudades para que no entren alimentos.

Eso no sucedió en agosto. Pero está claro que Jeanine Áñez no se desgastó porque Evo Morales hubiera pedido que no entren alimentos, se desgastó por corrupta, porque a las dos semanas de asumir sacan el decreto que fue el origen de la adquisición de gases lacrimógenos, a dos semanas ya instaló un sistema de corrupción. Ellos tomaron el poder no por la vía democrática, y fue para instalar ese sistema de corrupción, y para ello fueron capaces de reprimir y de asesinar.