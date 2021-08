Tuve la tentación de titular este artículo con el nombre “y dónde está el piloto”, la vieja película de humor absurdo (1980) pero no sucumbí; este país no está para humores de ese tipo aunque estamos cayendo en el absurdo de constatar que el presidente que ganó la elección con el 55% (¿entendés lo que es eso?) ha cedido espacio político y de dirección de gobierno al “huido” que condiciona la pacificación y “reconciliación” (como si alguna vez hubiéramos conciliado algo) al reconocimiento de “que hubo golpe”; lo dice y lo repite, como para que la cosa quede clara: o reconocen el golpe y se someten o en este país no habrá paz. ¿El presidente? Nada, no aparece en ningún lado. Cuando lo hace, intenta “alcanzar tropa”, dobla la apuesta de la confrontación y se despacha con discursos absurdos y sin sentido, sin entender que al que más daño le hace es a él mismo porque está “enquilombando” al país al que debe … gobernar es mucho… digamos, dirigir y quedamos así.

Morales Ayma, quien pasó, de ser solo un inquilino de la radio Kawsachun Coca de Chapare, confundido y sin ideas, contando anécdotas disparatadas, parece, ahora sí, tener las cosas claras (en beneficio propio) y va tras de sus objetivos: el primero; lograr, en el país, el reconocimiento del “golpe que lo alejó del gobierno” (él renunció para evitar enfrentamientos, entiéndase: desprendimiento), luego, dejar sin efecto interno, es decir en Bolivia, el Análisis de Integridad Electoral de la OEA (que confirma que hubo fraude).

¿Qué resulta de esa combinación? Si hubo golpe y no se acepta el fraude, seguramente intentará presionar a Arce, a quien debe tener prohibido aparecer con frecuencia en medios, salvo que sea para acompañarlo a él, a que decline su mandato y actúe, como el presidente Guido Vildoso el año 82, cuando convocó al Congreso del 80, truncado por García Mesa y le dio continuidad y posibilidad a la democracia.

No es una hipótesis “de lo absurdo” (para estar a tono con la película) sino una posibilidad cierta; ya le fracasó la idea cuando esperaba que un militar se haga cargo de sucederlo después del vaciamiento de la estructura estatal y constitucional el 2019 con las sucesivas renuncias (hecho reconocido en el análisis del GIEI, que no dejó contento al Gobierno porque no reconoció golpe, no reconoció masacre y, reparte muertos y sus respectivas responsabilidades entre los protagonistas de ese momento), pero puede estar tratando de reactivarla.

Veamos: si se reconoce (el Golpe) y niega lo que él busca (el fraude), todo lo que se hizo contra él habrá sido violento y será menos difícil empujar a Luis Arce a que renuncie, aunque, previamente él mismo sea quien reponga al Gobierno “derrocado” y ganador de los comicios (CIDH: la reelección no es derecho Humano) el 2019, porque hay un acta firmada por el TSE de días antes de que él lo despida, que “confirma su triunfo” (no importa si dejó sin efecto esas elecciones, hay argumentos como para explicar por qué lo hizo), de manera que, todo lo que ocurre es parte de un plan.

Evo Morales se ha dado el lujo de minimizar el triunfo de Arce asegurando que el fraude se lo hicieron a él, porque luego Arce ganó con el 55%, dando a entender que eso nunca pudo haber pasado porque “jamás de los jamases” Arce pudiera tener una mayor votación que él (la humillación pública muestra quién es el dueño del poder).

Y así estamos: Arce arrinconado y en silencio; el país “a su suerte”, tomando lo que el FMI le deja, sin plata ni posibilidades de conseguirla fuera del circuito formal, ampliando los cuidados de la pandemia hasta diciembre cuando aseguraban que en septiembre se llegaría al “rebaño vacunado”, constatando la realidad de que están tirando al basurero vacunas que no se usan (las del mecanismo COVAX), porque no tienen capacidad de llegar a la gente y, lo peor, no se animan a salir a buscar brazos de los que quieran tomarla, y las Sputnik segunda dosis que vuelven a hacerse esperar, no son buenas noticias; además, las cifras de fallecidos subregistradas, nos muestran una realidad inocultable: estamos llegando a los 50.000 muertos frente a los 18.000 que reconocen. Imposible peor cuadro. No son buenas noticias

Y Morales moviéndose en el país, reuniéndose con pocas personas, sus conocidos, “haciendo reorganización interna” del partido, mientras Quintana le mueve el piso a la confianza que se le puede tener al Gobierno con el argumento de que ellos están ahí “para vaciarle el bolsillo a los ricos” o con el absurdo de convocar a “gays y lesbianas” a que se unan al partido para abrazarlos y mimarlos, porque Evo va a ser el mejor presidente del mundo cuando los incluya, como si estos fueran un trofeo de guerra o político., sin tomarse la molestia de simplemente respetar la diversidad y entender que la mejor manera de relacionarse con ellas y ellos es simplemente el respeto. Nadie va a ser más gay o lesbiana porque Evo Morales lo reconozca como tal… pero ese es otro tema del que hay que hablarlo, pero no a partir de las estupideces de un tipo desesperado de que hablen de él… mal, pero que hablen.

¿Qué habrá dicho el presidente cuando vio el papelón de Lima Magne y Mayta en la OEA, donde no lograron apoyo suficiente para reprender o llamar la atención al Secretario General Almagro por la ratificada posición sobre el fraude de hace unos días? Recordemos que solo consiguieron el apoyo político de 3 países de su propia militancia. Habrá entendido que los argumentos de Arce Zaconeta son un absurdo extremo y que todo esto lastima al país primero y luego a él, que no logra dar la talla de presidente, con lo que estamos frente a un problema político muy grave porque bien pudiéramos decir que este es un momento de vacío presidencial.

Mal… mientras, un recordatorio: Arce: ganaste por el 55%, ¿entendés lo que es eso?

Carlos Federico Valverde Bravo