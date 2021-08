8 extensiones de Chrome para hacer la navegación mucho más cómoda y útil

El navegador Google Chrome cuenta con extensiones que te ayudan a personalizar y facilitar tu navegación en función del uso que le des. Según tu trabajo, tus actividades online de ocio, hay una larga lista de extensiones que te pueden facilitar tus tareas. En esta lista vamos a conocer las extensiones que pueden hacer la navegación más cómoda, simple y útil.

Este listado está creado según las funciones que puedas estar buscando a la hora de navegar de una manera más sencilla y cómoda por Internet. Identifica qué es lo que más te complica la navegación y escoge tu extensión en función de ello. Aquí el listado.

Borra el historial y las cookies a menudo para mantener la privacidad

La aplicación Click&Clean está destinada a ayudarte a ir eliminando tu rastro por el navegador. Por un lado, con un único botón que está ubicado en la barra de herramientas en el navegador puedes borrar tu memoria caché, las búsquedas de URLs, las cookies de las webs que visitas, caché, y el historial de descargas. También borra tu historial al cerrar Chrome y te da la opción de liberar espacio o buscar malware en tu equipo.

Click&Clean recoge información sobre tu ubicación (Por ejemplo: región, dirección IP, coordenadas de GPS o información sobre cosas que están cerca del dispositivo del usuario) y también sobre la actividad del usuario (monitorización de la red, clics, posición del ratón, desplazamientos o registros de pulsaciones de teclas).

Administra y guarda tus contraseñas

LastPass es un gestor de contraseñas que se presenta como una extensión para el navegador Chrome. Permite almacenar nombres de usuario y contraseñas; añadir tarjetas de crédito e información de compra para realizar pagos; adjuntar documentos, PDFs, imágenes, audios…; guardar datos que necesites mantener de forma segura y al mismo tiempo que sea fácil de encontrar cuando necesites esa información, entre otros asuntos.

Además de almacenar información, tienes un buscador para encontrarla fácilmente. Cuando instalas estas extensión de Chrome sabes que cuando uses tu navegador en diferentes dispositivos, al acceder tendrás la información guardada. Puedes usarlo en tu ordenador, en tu teléfono y en tu tableta.

Traduce las páginas de forma instantánea

Lo bueno del mundo global es que puedes acceder a información en muchos idiomas. Lo malo es que no siempre la entiendes. La extensión ImTranslator es un traductor con diccionario y voz. Es decir que también es útil para personas que tengan problemas auditivos. Traduce texto, palabras, frases y páginas web en 91 idiomas y desde 3 proveedores de traducción (que son Google, Microsoft Bing, Translator). Además cuenta con texto a voz en 30 idiomas.

Por otro lado, puedes guardar el historial de traducciones para futuros usos de estos textos y consigue detectar de forma automática el idioma de origen.

Corrige tus errores cuando escribes en inglés

Las prisas o el conocimiento parcial del inglés pueden llevarte a cometer errores gramaticales y de escritura que no dan muy buena imagen. Grammarly se ha vuelto una herramienta muy popular para mejorar tus textos, la gramática cuando escribes en inglés y evitar errores tipográficos comunes cuando escribes rápido. No solo te corrige, sin más, sino que te va dando sugerencias para una mejor escritura, por lo que te ayuda al aprendizaje y a comprender por qué un texto se escribe de cierta manera y no de otra.

El pasado año, a la corrección ortográfica y gramatical Grammarly empezó a sumar también la corrección de estilo, cuidando que nuestros textos no sólo sea técnicamente correctos, sino también más legibles, más bonitos y sencillos de leer, para lo cual sugiere cambios de tono y reestructuración de las frases.

Accede a tus documentos de Google sin conexión

Si eres de esas personas que ha abandonado la suite de Microsoft Office a favor de los documentos de Google o que simplemente los utilizas en ocasiones para compartir los archivos con tus contactos de Gmail, debes saber que si navegas a través de Chrome puedes acceder a tus documentos incluso aunque no tengas conexión a Internet con la extensión bautizada como Documentos de Google sin conexión.

Con esta herramienta puedes editar, crear y consultar tus documentos, hojas de cálculo y presentaciones sin acceso a Internet. Esta extensión también se usa para que la función avanzada de copiar y pegar esté disponible en Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones de Google. Una vez instalada, solo tienes que habilitar el acceso sin conexión a través del menú Configuración de Google Drive.

Navega en modo oscuro

Casi todo el software de Google ha ido integrando el llamado modo oscuro, que puede facilitar la visualización de contenidos en muchas circunstancias o ayudarte a ahorrar energía de tu dispositivo. También lo ha hecho Gmail, aunque no ha adoptado esta función de forma total.

Pero hay extensiones que mejoran la experiencia de uso y destaca Dark Reader ofrece un modo oscuro dinámico para todos los sitios web que visites y no se limita a poner todo negro con letras blancas en las páginas. Además, reduce el brillo cuando sea necesario. De hecho, también tiene un modo claro con brillo reducido y colores sepia. También te permiten ajustar tanto brillo como contraste a tu gusto en las páginas web o da la opción de cambiar las fuentes y el trazo del texto.

No quieres aceptar más cookies

Aunque Google está trabajando en una alternativa para Chrome y sus webs en las que no se utilicen cookies de terceros, sino el sistema FLoC, este aún está en desarrollo y no convence del todo a la industria tecnológica, por lo que te seguirás encontrando con las molestas cookies cuando utilices este navegador.

Hay varias extensiones como Ninja Cookies que puedes ver en el enlace anterior para informarte a fondo y también te sugerimos I don’t care about cookies. Con esta extensión puedes eliminar los «molestos» (palabras literales de los creadores de la herramienta» avisos de casi todos los sitios web que siguen esta normativa europea de avisar sobre el uso de los datos. Si instalas esta extensión, te vas a ahorrar este paso de aceptar o gestionar tus cookies para poder acceder a una página.

Oculta las pestañas que tienes abiertas

Bien sea porque prefieres navegar con una pantalla más limpia o bien porque alguien se va a acercar a ver tu pantalla y quieres preservar la intimidad de qué pestañas tienes abiertas, hay una extensión que te permite ocultar esta información rápidamente. Llamada Panic Button, si tienes esta extensión descargada, solo tienes que apretar el botón F4 para poder ocultar las pestañas. Todo esto se guarda como favoritos en una carpeta separada.

Si deseas restaurar tus pestañas más adelante, vuelves a pulsar F4. Si más tarde ya no tienes interés en estas pestañas que tenías abiertas puedes simplemente borrar el «temporary Panic» en la carpeta «Otros marcadores de Chrome» y se eliminará.

Foto portada VÍA | Firmbee.com en Unsplash