Aasana tiene un déficit de Bs 8 millones por mes, dice ministro y advierte riesgo de quiebra

El Ministerio de Obras Públicas plantea una reestructuración al interior de Aasana para disminuir los egresos que se tienen en esta institución.

Fuente: Unitel

Hay un déficit en la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) que hace peligrar la estabilidad económica de esta institución dependiente del Estado, advierte el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño que dio a conocer cifras «alarmantes» con las que se debe lidiar cada mes.

«Cancelamos en el tema de gastos 14 millones de bolivianos cada mes, y nuestros ingresos son de seis a siete millones y eso con el esfuerzo que hemos realizado», dijo la autoridad que remarcó que antes incluso de asumir funciones se recaudaba entre dos a tres millones de bolivianos.

«Hemos hecho los esfuerzos para recaudar más recursos por eso decidimos que tenemos que hacer una reingeniería al interior de Aasana«, puntualizó la autoridad que se reunirá este viernes con los trabajadores para tratar las demandas que tienen y así evitar un nuevo paro de actividades en los aeropuertos.

Montaño puso como ejemplo que en las terminales aéreas de Guayaramerín o Riberalta se atiende un solo vuelo al día y que son 18 los operarios que cumplen funciones. «El vuelo llega a las 11:00 y se va a las 14:00 (pero los trabajadores) ingresan a a las 5:00 hasta las 20:00. ¿Cuál es el motivo para hacer horas extras?, deberían ingresar a las 8:00 y cumplir las ocho horas«, reclama.

«Hay gente al interior de Aasana que no permite que se haga la reestructuración y así no permitirá que Aasana no ingrese en déficit e ingrese en quiebra», dijo Montaño en entrevista con La Revista de Unitel.

Puedes leer: 4.800 viajeros perjudicados y pérdidas por Bs 1 millón dejó el paro de los aeropuertos

Dentro de los pocos ingresos que se perciben, puntualizó lo que se tiene en los aeropuertos cruceños de Viru Viru y El Trompillo en donde hay escuelas de pilotaje o aeronavegación que nos pagan Bs 450 para operar todo el año, «no hay justificativo alguno para que puedan ocupar la pista en ese monto. Estos aspectos se están analizando».

«Estamos recortando el gasto. Hemos hecho el esfuerzo para conseguir más de Bs 83 millones para jubilar a 220 trabajadores con lo que reduciremos el gasto. 140 se han acogido a esta jubilación, nuestro gasto va a reducir», remarcó.