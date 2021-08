Aasana tiene un déficit mensual de Bs 8 MM y hay riesgo de quiebra, advierte el Gobierno

Cada mes, la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) genera un déficit de entre siete a ocho millones de bolivianos. El ministerio de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó que esto pone en peligro la estabilidad económica de la institución.

«Cancelamos en el tema de gastos 14 millones de bolivianos cada mes, y nuestros ingresos son de seis a siete millones y eso con el esfuerzo que hemos realizado».

Según Montaño, quien fue entrevistado por Unitel, es necesario realizar una reingeniería en Aasana, porque existen casos en los que trabajadores hacen horas extras sin necesidad.

En los aeropuertos de Riberalta o Guayaramerín se atiende un vuelo al día. «El vuelo llega a las 11:00 y se va a las 14:00 (pero los trabajadores) ingresan a las 05:00 hasta las 20:00. ¿Cuál es el motivo para hacer horas extras?, deberían ingresar a las 08:00 y cumplir las ocho horas».

El ministro dijo que algunas personas no permiten que se realice esta reestructuración en referencia al paro que se cumplió a medias en algunas terminales aéreas el jueves recientes y que causó pérdidas, según el titular de esta cartera ministerial causó perdidas por 3 millones de bolivianos por vuelos cancelados y demorados y perjuicios a casi 4.826 pasajeros.

«Hay gente al interior de Aasana que no permite que se haga la reestructuración y así no permitirá que Aasana no ingrese en déficit e ingrese en quiebra», lamentó.

Adelantó que el proceso de restructuración que encarada la entidad, dirigida por Arminda Choque incluye, el recorte de gastos. Una de las principales medidas adoptadas en este sentido es la jubilación de 220 funcionarios.

«Estamos recortando el gasto. Hemos hecho el esfuerzo para conseguir más de Bs 83 millones para jubilar a 220 trabajadores con lo que reduciremos el gasto, 140 se han acogido a esta jubilación, nuestro gasto va a reducir», enfatizó.

A primeras horas del jueves, el ministro suscribió un acuerdo con la dirigencia nacional de los trabajadores para conjurar el paro de 24 horas que había sido convocado, sin embargo, varios sindicatos desconocieron el convenio y prosiguieron con la medida de presión.

Esta mañana, el diálogo con los trabajadores continuó, tras lo cual se ratificó el documento en el Gobierno garantiza que los sindicatos participen de la reestructuración, además se incluye el acápite de que la entidad lanzará una cuarta convocatoria para la jubilación voluntaria.

También se garantiza la continuidad de la directora General Ejecutiva de Aasana y el desembolso por el pago de horas extras, a cambio los trabajadores suspendieron todas las medidas de presión en curso.