Abigail Sarabia, la carta de Bolivia en el Panamericano

Bolivia iniciará mañana su participación en el Campeonato Panamericano de Ruta en Santa Domingo, con la cochabambina Abigail Sarabia como la carta al título en la categoría sub-23.

Fuente: lostiempos.com

“Abigail Sarabia es bicampeona Panamericana en la categoría junior. Ella ahora subió a la categoría sub-23. Ahora podrá demostrar su capacidad y calidad de ciclista que es repitiendo otro podio, pero ya en la categoría sub-23. Es nuestra mejor carta en este momento”, dijo Sonia Ramos, presidenta de la Federación Boliviana de Ciclismo (FBC).

Entre tanto, en la categoría varones Bolivia, según Ramos, tiene varias opciones para lograr subirse al podio en el Panamericano.

Entre esas cartas están Manuel Aramayo de Tarija, en la categoría sub-23, que se encuentra en Colombia preparándose para asistir al Panamericano y Martín Cerón, que está en Italia también en entrenamiento.

A ellos se suma Pablo Castro, miembro del equipo Pío Rico Continental, que clasificó como primero al Panamericano y que tuvo una destacada participación en Colombia.

Ramos también destacó la presencia de Ángel Hoyos, un joven talento que hace sus primeras armas en los torneos internacionales.

“Tenemos talento, tenemos aspiraciones. Podemos garantizar que ellos si pueden subir al podio”, dijo Ramos. Señaló que uno de los factores que podría generar diferencia con el resto de los países serán las bicicletas.

“Si bien tenemos una buena preparación física, dependemos mucho del rendimiento de las bicicletas, que es lo que quizá no nos acompaña, porque las bicicletas deben ser actualizadas, tener todo el equipo de primera mano, que nosotros no contamos porque es carísimo”, dijo Ramos.

No entrenaron como selección

La presidente de la FBC, Sonia Ramos, contó que la Verde no pudo tener un entrenamiento exclusivo como Selección nacional “porque no tenemos las condiciones, no tenemos un entrenador al que podamos pagar y el Estado no nos da esas facilidades, pero tenemos un calendario, realmente completo para toda la gestión que permite al ciclista prepararse de forma consecuente”.

La delegación ya se encuentra en Santo Domingo para el Panamericano de Ruta.