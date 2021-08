Abogado Borda fue imputado por estupro agravado en Potosí

Fuente: Página Siete

El abogado Marco Antonio Borda Belzu fue imputado por estupro agravado en la ciudad de Potosí. La menor de edad relató a las autoridades que el hombre de 40 años le prometió bienes y matrimonio, pero en marzo, cuando ella quedó embarazada, él la obligó a callar y le dio pastillas para provocarle un aborto.

Según los antecedentes, en abril, luego de que fuera golpeada por una prima de Borda y la expareja de éste intentó agredirla con una botella en un local, otra familiar de la víctima -que logró defenderla- reveló el hecho a los padres de la adolescente. La menor confesó sólo una parte de lo que había sucedido y guardó lo más grave hasta el 6 de junio, cuando, sumida en llanto y atemorizada por las amenazas del abogado, detalló que su relación se inició el 17 agosto de 2020 y que en marzo de este año la había inducido a abortar.

“Corresponde señalar que compulsados lógica y jurídicamente los antecedentes expuestos, se advierte una cadena de indicios graves, precisos y concordantes que permiten sostener fundadamente la comisión del delito de estupro agravado por parte del imputado Marco Antonio Borda Belzu”, señala parte de la imputación emitida el 1 de agosto por el fiscal Esteban Condori.

“Se tiene que la madre de la víctima, cuando tuvieron el primer encuentro (con el abogado), la amenazó indicando que no sabe con quién está hablando; además, que no sabe de su apellido y que él tiene mucho poder con el partido del MAS, por lo que en vez de decir que lo iba a denunciar, ella sería la demandada por calumnias”, señala otra parte de la imputación, en alusión a que el procesado es hermano de Víctor Borda, expresidente de la Cámara de Diputados.

El abogado del imputado, hijo del exlegislador, del mismo nombre, Víctor Borda, pidió no dar declaraciones debido a que el proceso involucraba a una menor de edad. Por su lado, el expresidente de la Cámara de Diputados dijo desconocer los pormenores del proceso contra su hermano.

El fiscal Condori adjuntó 20 elementos de prueba en la imputación. Entre los indicios se tienen declaraciones de testigos, capturas de pantalla con mensajes de WhatsApp y Messenger, informes médico-forenses, además de la valoración psicológica de la víctima. Según el relato de la madre ante las autoridades, en un inicio, como la menor no había revelado todos los hechos, junto con su esposo sólo buscó que su hija terminara la relación y evitar el contacto entre la adolescente y el abogado.

Pero cuando fue conocido el tema del aborto, y ante los reclamos de los padres, según la imputación, la pareja de Borda y el mismo abogado amedrentaron, vía llamadas, a la víctima y a los progenitores. “Recibió las amenazas por parte de Dana F. (quien sería pareja sentimental del ahora imputado), en la que le dice (a la adolescente) que se aleje del abogado. Refiere también que si dice algo, su padre cagaría e incluso perdería el trabajo, porque él tendría mucha influencia, él sería intocable y que ningún abogado la atendería e incluso le dijo que su padre desaparecería, aspectos intimidantes (que se dieron) antes y durante el proceso que se viene investigando”, cita el documento.

Sin embargo, los padres recurrieron a la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y, con ayuda de la abogada Aleyda Cardozo, presentaron la denuncia y se fijó audiencia en agosto, por el delito de estupro, que tiene como sanción hasta cinco años de presidio. Pero en la misma imputación se adjuntó un pedido de procedimiento abreviado.

En el mismo, la Fiscalía pedía para Borda una pena de tres años y debido a que se trata de su primer delito, solicitaban para el abogado el perdón judicial, con el fin de evitar que éste sea encarcelado. Según la Defensoría de la Niñez, el juez de la causa rechazó el pedido del Ministerio Público y el caso continúa en investigación.

Según el relato de la adolescente, Borda la contactó por Messenger con el pretexto de que le vendiera perfumes y desde el 17 de agosto de 2020 iniciaron una relación de pareja. Con diferentes promesas y engaños, el imputado llevó a la menor a casa de su hermana mayor, donde consumó varias veces el delito. El abogado vivía allí y en su declaración dijo que la víctima lo ayudó a salir de la depresión que sentía por la quema de su casa -durante los conflictos de 2019- y la separación de la madre de su hijo.

La adolescente comenzó a tener conductas rebeldes con sus padres, a los que advertía que en cuanto cumpliera la mayoría de edad se independizaría, argumentos que le fueron inculcados por Borda que -según la víctima-, le recomendó que provocara que su madre la golpee para luego denunciarla ante las autoridades.

La madre detalló que su hija comenzó a llegar a su casa con varios regalos y joyas, además que pedía constantes permisos para salir por la noche, lo que le fue rechazado y sólo le permitían salidas por el día. Pese a ello, los testimonios señalan que en compañía de las dos asistentes de Borda, la menor era llevada a locales donde se consumían bebidas alcohólicas.

La adolescente relató que Borda se había tornado celoso y que luego de que sus padres se enteraron, él buscó impedir que dé su testimonio a la Defensoría. “Me obligó a hacer cosas que no quería, como el aborto; tanto le rogué que no, y no me hizo caso, más bien se enojó. Todo el tiempo me engañó, sé que eso de que dejará a su expareja no es verdad”, relató la víctima.

Engaño La víctima de estupro relató a las autoridades lo que vivió con el abogado Marco Antonio Borda, debido a las amenazas que sufrió contra ella y contra sus padres. Dijo que, en septiembre de 2020, el imputado era muy atento y cariñoso y le regaló un oso. Sin embargo, el trato cambió en marzo de 2021, cuando quedó embarazada; el abogado la envió sola con un médico, al que le indicó que mienta con su edad y nombre. Luego de una ecografía, él le dio una pastilla para abortar.

