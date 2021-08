Abogado sobre desafío del Procurador: «Es una barbaridad, no tiene más cosas que hacer»

Herrera dijo que en el plano teórico ya no hay nada que hacer sobre los comicios de octubre, pero “como en la realidad ocurren cosas raras, no me extrañaría que el Gobierno siga en esta locura que para mí es una locura total”.

Foto: Infobae

Fuente: ANF / La Paz



El Presidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, abogado William Herrera Áñez, calificó este lunes de “barbaridad” el “desafío” del Procurador Wilfredo Chávez de revisar acta por acta la votación de 2019, y lamentó la falta de conocimiento de la autoridad sobre el principio de preclusión en una elección.

“Esa es una barbaridad, pareciera que no tienen más cosas que hacer, imagínense, revisar acta por acta cuando el caso ya pasó, ya está consumado, hay un principio que se llama la preclusión, donde la elección ya es irreversible”, dijo el jurista a ANF.

Chávez desafió, con base en un informe técnico de la Contraloría General del Estado, a la oposición política y a la población en general, a revisar las actas de los comicios generales de octubre de 2019, para demostrar, según él, que en Bolivia no existió fraude electoral.