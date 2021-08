Adecuación de aulas y certificado de vacunación, propuestas de la UMSA ante posible retorno a clases

Existe una posibilidad real de que los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz regresen a las aulas de manera semipresencial, luego de que el Centro de Operación de Emergencia Departamental (COED) sugiriera que las universidades públicas y privadas e institutos técnicos analicen el regreso a labores con el 50% de aforo.

En la UMSA cada facultad deberá evaluar la adecuación de las aulas, la posibilidad del ingreso de una cuarta ola del Covid-19 y principalmente, que todos los estudiantes y docentes cuenten con las dos dosis de la vacuna como un condicionante fundamental.

Según figura en la resolución del Consejo Académico Universitario abren la opción de que aquellas personas que no pudieron vacunarse, presenten pruebas PCR negativa y actualizadas para poder ingresar.

“Primero la publicación, segundo la concientización y tercero, si existe una variable que hay que analizarla, habría que exigir el certificado de vacunación, para garantizar la vida, no solo de ellos mismos, sino para que no se contagien o no contagien a los demás”, son algunas de las propuestas que informó Óscar Heredia, rector de la UMSA.

Heredia reconoce que hay carreras que necesitan más que otras de la presencia de los estudiantes, pero para todos los casos hay la predisposición de aprobar el regreso, si se cumple con las condiciones de bioseguridad.

En cuanto a horarios, aforo y la modalidad ante un eventual regreso a las aulas, se espera un análisis por parte de las diferentes facultades de la UMSA.