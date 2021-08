Al Tigre no le llegó nada de Recife por Quiñónez

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

La dirigencia de The Strongest confirmó que no llegó ninguna comunicación oficial sobre el probable interés del Sport Recife brasileño por el volante Aldo Quiñónez, por lo que no quisieron hablar sobre una posible transferencia del futbolista.

Por el momento, el volante se entrena apuntando a lo que será el reinicio del torneo de la División Profesional, en el que el atigrado se medirá con Independiente de Sucre.

El fin de semana medios brasileños reportaron que el primer requerimiento del entrenador paraguayo es el futbolista, pero tampoco confirmaron si es que iniciaron las tratativas con el aurinegro.

“Llega el nuevo entrenador de Sport, el paraguayo Gustavo Florentín, y ha hecho su primera nominación para el rubro-negro. Según información de Jorge Soares y André Luiz Cabral, del Radio Clube de Pernambuco, el centrocampista paraguayo Aldo Quiñónez fue el primer refuerzo solicitado por el técnico”, destacó el portal brasileño esportesdp.com.br

También destaca que este año el futbolista disputó 22 compromisos y que logró una asistencia, pero no convirtió ningún tanto.

Durante esta última parte del certamen de la División Profesional el jugador alternó como titular en tres compromisos, primero ante Aurora, luego con San José y Real Santa Cruz.

Quiñónez llegó al conjunto atigrado junto con su compatriota Ronaldo Martínez por pedido del DT Florentín.