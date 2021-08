Alcaldesa de El Alto pide pena ejemplar para los feminicidas

La alcaldesa de El Alto, Eva Copa, pide una sanción ejemplar para las personas que cometen feminicidios, porque las vigentes no cesan la ola de crímenes contra la mujer y los niños, y las estadísticas continúan subiendo.

“Yo soy de la idea de que si no damos una pena ejemplar esto va a continuar, lamentablemente el tema de la pena de muerte no está establecido en temas de convenios internacionales y otras instancias, pero también hay que poner un alto, no puede ser que las mujeres tengamos dueños o que alguien decida por nosotros o alguien decida si vivimos o no”, afirmó la autoridad.

Copa mostró su preocupación ante el constante incremento de casos y cada vez con mayor violencia, sadismo y hasta que se cometan en presencia de los hijos, por lo que ratificó la necesidad de acciones urgentes que pongan un alto a este delito que no solo afecta a la propia familia.

“La acumulación de penas no está funcionando, lamentablemente la Ley 348 no está funcionando, muchos agresores están tomando este tema de la detención preventiva y están saliendo sin purgar sus penas, es por eso que tenemos que ser más ejemplares”, sostuvo.

La autoridad aseguró que desde el municipio se trabaja en una ruta crítica, para atender este mal, el cual será sugerido a las autoridades del Ministerio de Justicia.

PROYECTOS SOCIALES

En pasados días, la concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilma Alanoca cuestionó a las autoridades del Ejecutivo Municipal la falta de proyectos sociales, para prevenir casos de violencia y atender a las víctimas de feminicidio, mujeres y niños que con el hecho quedan en completo desamparo.

“Lamentablemente nadie se ocupa de dar a conocer el número de huérfanos y qué está pasando con ellos”, afirmó la legisladora al momento de mostrar la ´Proyecto de Ley Municipal Autonómico, Política de Asistencia Integral a Niños y Niñas Víctimas de Feminicidio´, el cual fue rechazado por falta de presupuesto económico.

La autoridad manifestó la necesidad en trabajar en proyectos sociales de prevención y empoderamiento económico de las mujeres, afín de no crear dependencia económica del varón, también trabajar con los varones.

NÚMERO DE CASOS

De acuerdo con los registros del Ministerio Público, además de un estudio reciente, los casos de violencia en el país llegaron hasta julio de la presente gestión a 67 feminicidios, hasta el momento el peor en cifras luego de que en 2020 se registraron 113 sucesos, ubicando al país como uno de los más violentos para las mujeres.

Según el estudio, nueve de cada diez casos de feminicidios en Bolivia suceden en el entorno cercano de la víctima, en el que el principal agresor es el cónyuge y que en la mayor cantidad de los casos las mujeres murieron a causa de los golpes o traumatismos.

El estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia fue presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Comunidad de Derechos Humanos y se analizaron 173 expedientes de los 323 procesos abiertos por ese delito.

Bolivia tiene en vigor desde 2013 una ley que castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, aunque las activistas aseguran que no se cumple plenamente por falta de presupuestos y personal adecuado, por lo que el Gobierno busca reformarla.