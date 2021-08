Alcaldía de La Paz formaliza denuncia contra hombre que agredió a dos guardias municipales

La Alcaldía de La Paz formalizó el jueves la denuncia penal ante la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) contra un hombre que agredió a dos guardias municipales de transporte, cuando las funcionarias municipales se disponían a colocar una grapa al vehículo estacionado en un lugar no permitido de la avenida Arce.

“Se ha podido colectar algunos indicios gracias al número de la placa y por las redes sociales de manera extraoficial nos dieron alguna información y el nombre del propietario del vehículo con los cuales se ha presentado una denuncia contra este señor por la tentativa de feminicidio”, dijo el director jurídico de la Alcaldía de La Paz, José Gonzales, después de formalizar la denuncia.

El miércoles, un hombre, vestido de negro y sin barbijo, que dejó su vehículo con guiñadores prendidos frente a Multicine en la parte izquierda de la avenida Arce, entre Pinilla y Gosalvez, agredió con palabras irreproducibles a una guardia municipal de transporte y la amenazó cuando la uniformada estaba a punto de inmovilizar su motorizado por haber estacionado de manera irregular.

“Te estoy hablando claro, me engrampas no respondo”, gritó el agresor, además profirió otros insultos irreproducibles hacia la funcionaria pública. El hombre se mostró agresivo en todo momento, según se observa y escucha en el video que circuló en redes sociales.

La agresión:

En sus declaraciones ante la Felcv, la guardia ratificó lo que se escucha en el video y relató cómo le trató el conductor. “Yo estaba con mi megáfono informando a todos los conductores que estaba prohibido estacionar; pasé al frente (de la calle) y estaba el conductor del vehículo, con placa 4275 HXS, le dije que estaba prohibido estacionar, él me respondió (…)”, dice la declaración de una de las víctimas, mientras la otra declaró: “vi al señor muy agresivo, me empezó a gritar, indias de…, imillas me van a conocer…”.

Gonzales afirmó que independientemente de que el propietario del vehículo sea o no el agresor, la Alcaldía de La Paz dará con la persona que agredió a las guardias municipales. “Es más, convocamos a este ciudadano a que se presente ante la Felcv para que preste su declaración de manera voluntaria”, exhortó.

El director de la Defensoría Municipal, Harry Suaznábar, acompañó a las funcionarias municipales a la Felcv y afirmó que el agresor “podía haber llegado a golpear a las dos guardias municipales” por la manera en la que increpó a las uniformadas.