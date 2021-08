Alcaldía de La Paz prepara acciones legales contra quienes vandalizaron la estatua de Colón

Fuente: Página Siete Digital

La Alcaldía de La Paz anunció este martes que prepara acciones legales contra las personas que vandalizaron ayer la estatua de Cristóbal Colón, en El Prado, y que quedaron libres unos minutos después de su arresto.

«Agarraron in fraganti a los autores del hecho, pero lo sorprendente es que cuando llegamos con el departamento jurídico de la Alcaldía a la Felcc, ya no había detenidos (…). No están arrestados, pero como municipalidad vamos a tomar las acciones legales pertinentes», informó este martes el secretario municipal de Culturas, Rodney Miranda..

Con pasamontañas, ataviados con lluchus, ponchos y chicotes, la mañana del lunes un grupo de personas se reunió alrededor de la estatua de Colón, con el objetivo de tumbar el monumento ubicado en pleno centro.

Uno de los manifestantes trepó hasta lo alto de la efigie, le destrozó la nariz a combazos y le ató una soga al cuello para que el resto intente derribarla. Además echaron pintura negra en la cabeza del monumento, momento en que llegó la Policía y se llevó a cinco personas, que minutos después de su arresto quedaron en libertad.

«Tenemos entendido que pertenecen a un colectivo activista que va en contra de la línea del colonialismo. Estamos en un momento de buscar una La Paz en paz. Si tuviéramos que borrar la historia tendríamos que cambiar muchos nombres de calles, muchos de nuestros apellidos, es parte del pasado y el patrimonio que tenemos», sostuvo Miranda a Red Uno.

El secretario explicó que los monumentos del centro paceño habían sido restaurados para el 16 de Julio y que ni un mes después volvieron a aparecer pintarrajeados.

«La restauración de un bien de este tipo lleva mucho tiempo y tiene un costo muy alto. Acabábamos de hacer una restauración para el 16 de Julio porque estaba grafiteado. No es llegar y pasarle una mano de pintura, es un proceso de restauración», indicó.

Miranda explicó que la restauración de la estatua demorará unos 45 días «y el trabajo no es barato, porque se usan materiales especiales».

Desde el lugar donde se levanta la estatua, Miranda precisó a Bolivisión que reparar la nariz de Colón costará 50.000 bolivianos.

