Alcaldía paceña y trabajadores logran acuerdo y se reanudan labores en el matadero en La Paz

Trabajadores del matadero municipal exigen el pago de sueldos devengados y la estabilidad laboral hasta fin de año.

Los trabajadores del matadero paralizaron actividades desde el pasado miércoles y en ese tiempo no se faenó carne para la distribución a varios mercados de La Paz.

“Hemos podido encontrar una alternativa para viabilizar la reanudación de los servicios de nuestro centro de faeno y así no se perjudiquen nuestros usuarios de la Federación de Carniceros y podamos restablecer estas funciones”, informó el secretario municipal de Desarrollo Económico, Marco Agramont.

