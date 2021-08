Alertan de consultorios que realizan pruebas Covid-19 sin tener autorización legal en Tarija

“El problema, es que cuando se den resultados falsos negativos, esa persona creerá que no está contagiada y no se cuidara, y se reunirá con gente, y puede llegar a contagiar”, dijo Arce.

Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija

(elPeriódico – Agosto, 04/2021) El Servicio Departamental de Salud (Sedes), a través del departamento de habilitación y acreditación de establecimientos de salud, alerta a la población de consultorios médicos que realizan pruebas covid pero no cuentan con autorización legal, lo que puede generar falsos negativos y perjudicar en la salud de la población.

Carlos Arce, responsable de la unidad de gestión de calidad del Sedes Tarija, informó que a través de redes sociales, han identificado de consultorios, donde no deberían realizar pruebas para covid, sosteniendo que las pruebas deben tener un registro sanitario, ya que hay muchas pruebas que se ofrecen, incluso de contrabando.

“Entonces, si esta prueba no es buena, puede salir un resultado falso positivo o falso negativo. Si fuera falso positivo, no habría tanto problema, porque el paciente se va a cuidar; pero el problema, es que cuando se den resultados falsos negativos, esa persona creerá que no esta contagiada y no se cuidara, y se reunirá con gente, y puede llegar a contagiar”, dijo.

Arce dio a conocer a la población, que las pruebas se realizan en servicios de salud públicos y laboratorios privados autorizados, por lo que en consultorios u otros establecimientos privados, no deben asistir.

“Hay una infinidad de lugares para hacerse la prueba y de manera gratuita. Vamos a hacer inspecciones. A los que estén incumpliendo, se les va a notificar en primera instancia, y si hay una recurrencia, se los multará, hasta inclusive un cierre”, dijo.

APUNTE

Notificaron a los consultorios no autorizados en Tarija

Arce manifestó que estos dos centros, ofrecían este tipo de ofertas, es decir, pruebas de covid, pero no estaban autorizados, por lo que se les pidió quitar ese anuncio y dejarles una notificación. En caso de reincidir, se les multara económicamente, pero no especifico cuánto. Y después de tres notificaciones, la cuarta vez, se da el cierre del local.

“Es importante que la población tome en cuenta estas recomendaciones que hacemos, a fin de que vayan a lugares seguros y garantizados”, refirió.