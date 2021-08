Almagro: Hemos actuado a solicitud del gobierno del expresidente Evo Morales

Fuente: paginasiete.bo

Tras las acusaciones de “injerencia” y parcialidad por parte de las autoridades bolivianas, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, defendió este miércoles su gestión frente al organismo internacional. El uruguayo afirmó que actuaron bajo la petición del expresidente Evo Morales y que cumplieron el acuerdo “de buena fe”.

«Hay diferencias con la delegación de Bolivia en cuanto al cumplimiento del acuerdo de análisis de integridad electoral de las elecciones generales del 20 de octubre de 2019. Nosotros creemos que lo hemos cumplido de buena fe», sostuvo Almagro, frente a los Estados miembros de la OEA.

«Nosotros entendemos que este acuerdo tiene carácter vinculante. (…) El término vinculante no da lugar a dos interpretaciones. (…) Nosotros hemos cumplido con todos los términos de fondo (del acuerdo) y hemos actuado en este contexto a solicitud del Gobierno del expresidente Evo Morales».

El secretario general abrió la posibilidad a apelar a una instancia internacional para solucionar las controversias y expresó un rotundo “no” a la impunidad en todas sus formas.

«Debe pensarse entonces, para dar certeza a la interpretación del acuerdo de 2019, en una instancia internacional que aplique las normas del orden jurídico internacional, en especial aquellas que reculan en los tratados celebrados entre un Estado y una organización internacional. Nosotros estamos completamente dispuestos a avanzar en este proceso de solución de controversias», manifestó.

«Decimos no a la impunidad de la corrupción, no a la impunidad de las violaciones de derechos humanos, no a la impunidad a los crímenes de lesa humanidad. Nosotros trabajaremos tanto como sea necesario para asegurar esa justicia».

Este miércoles, la OEA realizó una sesión extraordinaria con sus Estados miembros a petición del Gobierno boliviano, quienes reclamaron una presunta “injerencia” en asuntos internos de Bolivia, después de que el organismo emitiera un comunicado en el que reitera sus hallazgos sobre las elecciones generales de 2019.

Los conflictos en Bolivia «no son responsabilidad de los observadores electorales»

Sobre el contenido técnico de dicho comunicado, se refirió el secretario ejecutivo de fortalecimiento a la democracia, Francisco Guerrero. El experto recordó las falencias del informe de la Universidad de Salamanca —en base a la cual el Gobierno cerró el caso fraude— y destacó el trabajo de los 92 expertos y observadores de la OEA.

«Comparar el arduo trabajo de estos expertos con reportes deficientes y sesgados representa un lamentable intento por cambiar la realidad. (…) Se ha intentado construir una narrativa que busca desprestigiar el trabajo electoral de la OEA. El mejor antídoto ante un nivel tan alto y peligroso de desinformación es el propio trabajo que las misiones de observación electoral han realizado en toda la región, particularmente durante el periodo de la pandemia», destacó Guerrero.

«A la distancia, queda claro que la OEA contribuyó al esclarecimiento de los hechos (en Bolivia) descubriendo la manipulación del sistema electoral y las instancias que alegaban fraude. La cooptación de las autoridades electorales y la exacerbación social producida por un manejo irresponsable del proceso electoral fueron circunstancias que se llevaron a cabo en Bolivia, que se generaron en Bolivia y que no son responsabilidad de los observadores electorales. (…) Las expresiones que buscan poner una etiqueta ideológica a las misiones de observación electoral no tienen asidero en la realidad».