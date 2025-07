Colegio Médico advierte de un retorno a clases ‘catastrófico’

El Colegio Médico de Santa Cruz advirtió que ante la escalada de casos por sarampión en el departamento cruceño se avecina un retorno a clases catastrófico si no se toman otras medidas urgentes para paliar la propagación.

Por Rodolfo Aliaga

Fuente: La Razón

Como Santa Cruz ingresó antes al receso pedagógico debido al incremento de casos, los estudiantes debieran regresar a las clases el lunes venidero.

A priori, las autoridades requerirán los certificados de vacunación para que los escolares ingresen a las aulas desde el primer día. Sin embargo, el bajo índice de niños de grupos prioritarios vacunados hace pensar lo peor.

“No hemos superado ni el 10% de los niños vacunados de la población de menores de 10 años, eso significa que el retorno a clases va a ser una catástrofe porque los niños se van a contagiar de una u otra manera. Sabemos que la tasa de contagio es muy elevada todavía”, advirtió Alfredo Anzoátegui, presidente del Colegio Médico cruceño.

Retorno a clases

Surgen alternativas como extender la vacación o clases a distancia.

“Es una buena alternativa retornar de manera virtual, pero no en todos los niveles, hay que pensar en todos. En el nivel inicial, kínder, pre-kínder, lamentablemente los chiquitines, los más pequeñitos no atienden o no aprenden muy bien porque no les causa mucha atención el estar ahí sentados frente al teléfono escuchando a la profesora”, enfatizó Jaime Caraballo, representante de padres de familia.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó este miércoles que el departamento ya registra 89 casos positivos y cerca de una decena de casos sospechosos bajo análisis.

“Son 89 casos positivos por sarampión en el departamento de Santa Cruz, también ocho casos sospechosos”, resaltó el jefe de la unidad de Epidemiología del Sedes, Dorian Jiménez.

Dato

El Sedes continúa con el trabajo de seguimiento a los casos de sarampión reportados en el departamento. Un equipo de emergencia se trasladó hasta el municipio de Pailón, ya que se reportó que uno de los últimos casos positivos estuvo en ese lugar.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por un virus, que puede ocasionar complicaciones graves. Es una enfermedad infecciosa exantemática, es decir, que produce lesiones en la piel.

Sus principales síntomas son fiebre, tos, congestión nasal, conjuntivitis y una erupción cutánea característica. Se transmite a través de secreciones de las vías respiratorias (tos, estornudos) de una persona infectada.

Tiene complicaciones como la neumonía, encefalitis, sordera, ceguera en incluso llegar a la muerte.