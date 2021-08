Álvaro Peña debuta al mando de Tomayapo ante Palmaflor

Los delanteros argentinos Lucas Bandunciel y Eber Vera no fueron incluidos en la lista que comprende la delegación del equipo tarijeño, que hoy enfrentará a Palmaflor.

Álvaro Peña debutará al mando de Real Tomayapo. El entrenador cruceño fue elegido como el sustituto de Horacio Pacheco, que el pasado domingo renunció tras las derrota de local a manos de Wilstermann. Mcepal Vinto Palmaflor, en Cochabamba es el primer desafío del nuevo DT del equipo tarijeño.

Será la primera vez que los equipos de Mcepal Vinto Palmaflor y Real Tomayapo se enfrentarán en un duelo de la División Profesional del fútbol boliviano, por lo que ambos alistan sus mejores armas para dar pelea el día sábado en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba desde las 17:15. El encuentro corresponde a la décima quinta fecha del Campeonato Único.

Desde la fundación de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, ahora División Profesional ambos equipos medirán fuerzas por primera vez, el local ascendió de categoría en el año 2019 y el visitante el 2020, ambos -en su momento- mandaron en la Copa Simón Bolívar que les permitió ascender de categoría y ahora enfrentarse en este torneo en el que sumaron 23 y 17 puntos de manera respectiva.

Para el partido el técnico Thiago Leitao anticipó que realizará cambios en la alineación habitual y de esquema, en los pasados cotejos utilizó un esquema de 4-3-3, pero desde el choque con Aurora cambió el 4-4-2 y volverá a repetir, en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba donde se aguarda a más de 5 mil personas.

El entrenador ya podrá contar con equipo casi completo, pues podrá contar con Adalid Terrazas, Gustavo Olguín quienes están listos para ser convocados por el brasileño, también podría jugar Vladimir Castellón, pero aún no se tiene nada definido ya que el técnico analiza las variantes para el cotejo que calificó de «difícil».

El nuevo DT piensa un equipo con Ferreira de titular

En Real Tomayapo los jugadores llegarán con las pilas cargadas, pues tienen que mostrar su mejor juego ya que serán observados por el técnico Guillermo Álvaro Peña, el cruceño debutará al mando del Benjamín y seguramente quiere estrenarse con una victoria, para ello realizará cambios en el once que habitualmente presentaba Horacio Pacheco, quien decidió dar un paso al costado porque los resultados no fueron sus mejores aliados.

Peña tiene la difícil tarea de sacar al elenco tarijeño del grupo de los últimos ocho elencos de la tabla de posiciones, el primer objetivo es mantener al elenco en la División Profesional, pero también ambicionan meterse entre los equipos que recibirá el premio para participar en un torneo internacional la pasada temporada (Copa Libertadores o Sudamericana).

Para ese fin el entrenador propondrá un equipo diferente y con un libreto distinto, aunque no tuvo mucho tiempo para trabajar, tomó el mando del plantel el día miércoles, comenzó a trabajar y después emprendió viaje para este encuentro.

Una de la novedades en la primera convocatoria de Álvaro Peña, pasa por las ausencias de los delanteros argentinos Lucas Bandunciel y Eber Vera, que no fueron incluidos en la lista que comprende la delegación del equipo tarijeño. En el caso de Bandunciel, recordemos que el jugador venía de recuperarse de un esguince de rodilla, lo cual lo había alejado de las dos últimas presentaciones del equipo (The Strongest y Wilstermann). En cuanto al probable once titular que pueda presentar Peña, una de las principales novedades pasaría por la presencia del uruguayo William Ferreira, que viene de alternar en los dos últimos partidos pero sin demasiado protagonismo. La última vez que el ex Bolívar entró desde el inicio fue en la derrota (1-2) en casa a manos de Aurora, que fue el 10 de mayo por la séptima fecha del campeonato. En aquella ocasión falló un penal y minutos después abandonó el campo de juego a causa de una lesión.

Guildo Quenta, árbitro paceño fue designado para dirigir el compromiso y será colaborado por Lucio Criales y Miguel Ángel Villanueva.

Equipos

Mcepal Vinto Palmaflor: Jhohan Gutiérrez; John Mena, Joaquín Lencinas, Gustavo Olguín, Deymar Céspedes, Pedro Azogue, AdalidTerrazas, Jaime Santos, Maximiliano Gómez, Vladimir Castellón y Oswaldo Blanco.

DT. Thiago Leitao

Real Tomayapo: Luis Cárdenas; Rodrigo Ávila, José Báez, David Robles, Eduardo Puña, Juan Pablo Alemán Walter Veizaga, Marcelo Gallardo (Francisco Isita), Christian Valencia (Pablo Lima), Jorge Córdoba y William Ferreira.

DT: Horacio Pacheco