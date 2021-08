Amir Matías, el niño de 3 años con leucemia que necesita ayuda para cubrir gastos de tratamiento

Antes de que cumpla un año, el médico le diagnosticó a Amir Matías leucemia en la sangre. Desde entonces, él debe recibir un tratamiento permanente para prolongar su vida. El pequeño de 3 años y su madre, Yasmira Trujillo, piden ayuda para pagar gastos, ya que también el Covid-19 los «golpeó». Por ello, hay una rifa solidaria para colaborar.

Fuente: Opinión

Yasmira, desde hace tres años no paró de trabajar día a día por él, para pagar el tratamiento de leucemia de su hijo; sin embargo, el Covid-19 le jugó una mala pasada. Primero enfermó ella un mes con el virus y no pudo salir a trabajar. Meses después, su niño se contagió de la enfermedad que lo dejó postrado en la cama de un hospital durante casi dos meses.

“Yo soy la mamá, he decidido tenerlo, soy madre soltera y siempre tuve en la cabeza que es mi obligación. Tener un hijo es bonito, pero a mí me tocó una situación complicada, a pesar de todas estas cosas, este angelito alegra mi vida y me da un propósito”, contó.

Afortunadamente, no tuvo que ingresar a terapia intensiva, pero estuvo con oxígeno y con muchos cuidados por su enfermedad crónica de base.

En todo ese tiempo, Yasmira no pudo trabajar por cuidar a su hijo al ser madre soltera. La echaron del lugar donde vivía, tuvo que vender los equipos de sublimación con los que se ganaba el pan del día y hoy pide ayuda a la población para que participe de una rifa solidaria que tiene un costo de 35 bolivianos.

El sorteo se realizará este domingo 8 agosto por un vivo en la página de Sublimaciones Trujillo. Para participar debe hacer el depósito en el Banco Ganadero al número de cuenta 1310348874 (caja de ahorro) a nombre de Yasmira Miguelina Trujillo Robledo. Después se debe enviar el comprobante del pago al número 60750086.

Los premios van desde postres y masitas, productos de belleza, atención en estética, ropa, utensilios para el hogar y atención odontológica, entre otros.