Amparo Carvajal asegura que no dejará el mando de la APDHB pese a presiones de afines al Gobierno

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, (APDHB), Amparo Carvajal, conversó con Asuntos Centrales sobre la situación del a expresidenta Jeanine Áñez y las presiones que recibe por labor como defensora de los derechos humanos.

«Me han querido quitar mi autoridad y mi representación con Impuesto Internos. Yo fundé esta institución en tiempo de Hernán Siles Zuazo», manifestó.

Consultado sobre el pedido del vicepresidente de la APDHB , Edgar Salazar, de reorganizar la institución en un congreso, respondió: «Él no es presidente. Si no me reconoce a mí en la Asamblea, con un estatuto nuevo que se aprobó. Estoy ordenando los papeles y recordando los antecedentes. A mí no me va a sacar, es la casa del pueblo…».

En el caso de Jeanine Añez, tras la audiencia de ayer en la que nuevamente le revocaron la solicitud de libertad, pide a las autoridades que permitan que la expresidenta se defienda en libertad, porque actualmente sufre un daño a su salud por el encierro preventivo.

«No fue escuchada ni atendida. Había tenido muchos problemas con el video. El abogado Jorge Valda me informó que ya había transcurrido cuando logré tener conexión… Es muy duro el castigo de quitarte la libertad. Ese ambiente (cárcel) es un daño psicológico irreparable…», manifestó.