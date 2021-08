Ana Carola Rojo: “Hay que tener en cuenta los costos emocionales de la cultura del éxito”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Ana Carola Rojo habló sobre la salud mental y su importancia en nuestras vidas, cómo impacta la presión diaria en nuestro equilibrio emocional y las principales señales de deterioro que debemos notar.

Fuente: Muro de Oscar Ortiz

Rojo estudió psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Tiene una maestría en terapia familiar sistémica y una especialidad en management sistémico empresarial. Actualmente, trabaja como psicóloga clínica y terapeuta, y ha sido ponente en numerosos congresos y conferencias.

Sobre el caso de la atleta olímpica Simone Biles, quien decidió retirarse de la competencia para preservar su salud mental, Ana Carola Rojo señaló que “se lleva la medalla de oro del autocuidado” y remarcó la actitud de “atreverse a romper con toda la expectativa y el peso puesto en sus hombros”.

“Hacerlo en un escenario tan visible nos lleva a pensar en cuántas veces nos sometemos a situaciones insanas. Aplaudo de pie a esta gimnasta”, enfatizó.

La psicóloga dijo que “en algún momento de nuestra vida debemos evaluar si estamos al borde de nuestras posibilidades, medir si estamos cayendo en el descuido de nosotros mismos. El esfuerzo y la disciplina nos potencian mucho como seres humanos, pero cuando van en contra del individuo son autodestructivos. A veces la sociedad nos lleva a borrar esa línea”.

“Generar una cultura del bienestar no es ser enemigo de esforzarse. Puedo esforzarme mucho y tener mis metas claras, pero contemplando que ese camino tiene que cuidarme a mí mismo. Hay que tener en cuenta los costos a nivel emocional de la cultura del éxito tan promovida por las redes, que han generado transformaciones profundas en el comportamiento humano. En nuestra adolescencia la red estaba en el colegio y la ciudad. Hoy te comparas con millones de personas, los cánones de éxito se han vuelto masivos y formatean la mente de los adolescentes. Los puntos de referencia no son cercanos sino masivos. Qué bueno sería que nos comparemos con nosotros mismos en un tiempo de nuestra vida”, subrayó.

Rojo opinó que “la cultura de la imagen atenta contra lo genuino del ser humano si sólo existe aquello a lo que le saco foto y lo subo a las redes. Las redes no son malas y permiten compartir opiniones, pero toda virtud llevada al extremo termina siendo un defecto. La exageración de la cultura de la imagen nos pone en permanente amenaza, con consecuencias nefastas para la salud mental”.

Sobre las alertas en cuanto al equilibrio emocional, la experta destacó la necesidad de “escuchar la emoción, conectarse con el cuerpo, que avisa con estados de ansiedad significativos o con dificultades para conciliar el sueño. Cuando el malestar se instala como crónico se vuelve sintomático y tenemos que buscar ayuda, porque nos va a llevar a un problema metabólico de salud física”.

Ana Carola Rojo también dijo que en la actualidad “las enfermedades de salud mental son las que generan mayor inhabilitación y ausencias laborales. Las mayores bajas estadísticas del trabajo tienen que ver con salud mental”.

“A los jóvenes les digo que aprendan el valor del autocuidado y del disfrute. Si están usando las redes, que se disfrute y no sea un hastío adictivo. Que sepan que tienen el mundo a sus pies con herramientas increíblemente valiosas, pero que si no sirven para el bienestar integral no sirven para la vida”, concluyó.

En el balance, Oscar Ortiz señaló que “si bien impulsamos las ideas de progreso, desarrollo y prosperidad, al mismo tiempo debemos preservar los equilibrios emocionales y la salud mental, incluso si queremos llegar más lejos”.