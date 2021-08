Andrónico dice que Mesa tiene un comportamiento infantil y le sugiere alquilar una sede para dar sus conferencias

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, señaló este martes que Carlos Mesa tiene un comportamiento “infantil” al quejarse porque no se le permitió dar una conferencia de prensa en ambientes de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

A juicio del titular de la Cámara Alta, el expresidente puede alquilar un espacio para hablar con los medios de comunicación, sin la necesidad de utilizar ambientes que están destinados solo para autoridades electas.

“¿Acaso no tiene su sede de Comunidad Ciudadana?, ¿por qué no hace su conferencia en su sede? Y si no tiene, que alquile. Ya me parece muy infantil, el señor Carlos Mesa ya está muy mayorcito para estar quejándose, uno puede hablar o hacer conferencia donde quiera, no necesariamente en la sala de prensa del Senado”, señaló el senador del MAS.

El comunicado:

Mediante su cuenta en Twitter, Mesa denunció que “el presidente masista de la Cámara Alta, Prohibió mi ingreso a la sala de prensa del legislativo para dar una conferencia de prensa sobre propuestas económicas de CC. Como expresidente, presidente de CC y como ciudadano tengo derecho a expresarme en la casa de los bolivianos”, remarcó.

Andrónico explicó que el personal del Legislativo está abocado al traslado de muebles al nuevo edificio, razón por la que no se autorizó que se abra ninguna oficina, menos la sala de prensa que pretendía utilizar el expresidente.

Carta de Mesa al Vicepresidente: