Añez debilitada ante más de 30 rechazos judiciales y atropellos

Fuente: paginasiete.bo

Luis Callisaya / La Paz

Después de cinco meses de detención, la expresidenta Jeanine Añez manifestó que está debilitada física y psicológicamente por su delicado estado de salud y frente a más de 30 rechazos a recursos jurídicos que interpuso ante el sistema judicial, para que se respeten sus derechos y garantías en un debido proceso, en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

“Como ser humano he agotado mis límites del esfuerzo; que el sufrimiento no es solo físico y psicológico, que va más allá de todo lo experimentado en mi vida, pues veo ya con cansancio y desesperación las lágrimas impotentes de mis hijos”, señaló Añez, mediante su cuenta oficial de Twitter.

La exmandataria fue aprehendida el 13 de marzo de este año por el caso “golpe”. Ayer cumplió cinco meses de detención preventiva. Según ella, en todo ese tiempo el Gobierno no mostró una sola prueba en su contra y la mantuvo recluida, a través de la justicia, sin dar curso a los recursos que interpuso.

La defensa de Añez presentó diferentes recursos judiciales, tales como cesaciones a la detención preventiva, acciones de libertad, permisos judiciales, solicitudes para valoraciones médicas, actuados investigativos, entre otras, todas le fueron negadas por las autoridades judiciales, refirió la abogada Norka Cuéllar.

“Arriba de 30 solicitudes (se plantearon), cesaciones, solicitudes de salidas judiciales, de valoraciones médicas, son muchísimos recursos; en cuanto al investigativo, en reiteradas oportunidades tenemos (una solicitud) de Inspección Técnica Ocular (ITO) pendiente, en el hotel Casa Grande, que se ha reiterado en dos oportunidades la solicitud, (es) en relación a la reunión que tuvo la exmandataria con Luis Fernando Camacho”, manifestó Cuéllar a Página Siete.

Dijo que la condición de la exmandataria es deprimente porque está muy desgastada en su salud, emocional y física, tiene una enfermedad de base, a raíz de eso fue perdiendo peso y sufre varias crisis, pese a esa situación delicada, la justicia no hace caso a los recursos que interpone la defensa.

“Se nos niega absolutamente todo. Acabo de entrar al penal y le he visto en cama, ella tiene dificultades hasta para caminar, ha perdido un peso considerable, pasando los 10 kilos, no sabemos con exactitud, porque no hay dónde se la pueda pesar a la exmandataria”, acotó la jurista.

Añez fue valorada el miércoles en el Hospital del Tórax, a solicitud del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), y ayer en la tarde también la condujeron a ese centro hospitalario para otra revisión. Para el IDIF y Régimen Penitenciario, la exmandataria está clínicamente estable y presenta una hipertensión arterial que está controlada bajo tratamiento médico en el penal de Miraflores, y no requiere internación.

Sin embargo, la familia de la expresidenta denunció ayer que Régimen Penitenciario no dio cumplimiento a una orden judicial que mandaba a que Añez sea conducida a la Clínica Alemana para que reciba atención especializada, pero sin ningún aviso, la condujeron al Tórax.

“Ellos (de Régimen Penitenciario) no dicen nada, es lamentable la situación, la van a matar a mi madre, ella está muy delicada de salud, no tenemos ni un informe médico y no me dejan ingresar para verla aquí en el Hospital del Tórax. La salida judicial era para la Clínica Alemana y se la han traído arbitraria e ilegalmente al Hospital del Tórax, en contra de una orden judicial”, apuntó Carolina Ribera, hija de Añez.

Calificó como un show y una burla contra la salud de su madre los traslados esporádicos al Tórax, porque la familia no recibe ninguna información sobre el estado de salud o los exámenes médicos que le practican, ni el tratamiento que debe seguir, tampoco les comunican a qué hospital llevan a la exmandataria y no permiten que vaya acompañada de sus hijos.

Al respecto, Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario, señaló que la orden judicial para el traslado de Jeanine Añez a la Clínica Alemana de 14:00 a 16:00 llegó una hora antes de lo programado, motivo por el cual no se le dio curso, porque la norma establece que ese tipo de disposiciones deben ser emanadas 24 horas antes.

Agregó que desde esa instancia remitieron documentación a la autoridad judicial correspondiente para explicar ese aspecto e informarle que Añez ya tenía previsto una cita médica con un cardiólogo en el Hospital del Tórax.

Dijo que hasta ayer se concluyó con todos los análisis respectivos con celeridad y ahora se esperará los resultados.

“Desde el miércoles que ha salido la privada de libertad Jeanine Añez hasta el día de hoy (viernes) se ha podido completar todos los laboratorios y análisis complementarios que ha pedido el médico especialista. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que estos laboratorios se puedan realizar a la brevedad posible y el médico especialista tenga todos los elementos para poder sacar su diagnóstico y brindarnos su informe respecto al estado de salud”, señaló.

A su tuno, Mariana García Vargas, encargada nacional de salud de Régimen Penitenciario, manifestó que la salud de Añez es estable y está bajo prescripción médica.

“El día de hoy (viernes) se realizó por la mañana los exámenes de laboratorio, a las 11:00 la evaluación por psiquiatría y en la tarde la realización del ecocardiograma Doppler”, indicó.

Las pruebas de laboratorio presentan valores normales, tanto en el hemograma como en el examen general de orina; la evaluación psiquiátrica confirma que Añez tiene estrés y depresión; y en el ecocardiograma no se observó nada relevante, pero por la hipertensión arterial sistémica que padece la detenida, se mandó a realizar otros dos estudios complementarios, explicó García.

Pero José Armando Ribera Añez, hijo de la expresidenta, considera que su madre pasa momentos difíciles en el tema de su salud y su estado de ánimo, producto de los atropellos que sufre en este caso y porque la “justicia está muy manipulada por este Gobierno”.

“Ella está muy decepcionada y dolida por la justicia, ella no buscó ese cargo, le tocó y eso es lo que le molesta al Gobierno, que ella tuvo la valentía, tuvo la fuerza, porque nadie más quiso hacerlo, y es una pena de que ella por querer hacer un bien esté pagando las consecuencias de los cobardes que huyeron en ese momento”, mencionó el hijo de Añez a Página Siete.

Jeanine Añez enfrenta dos causas por el caso “golpe”, luego que la Fiscalía decidió el desdoblamiento de ese proceso, uno por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019, y el otro caso por resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. En ambos procesos la justicia dispuso la reclusión preventiva Añez.