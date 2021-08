Añez retorna al penal de Miraflores tras someterse a nuevos estudios médicos

Fuente: Página Siete Digital

(Nota actualizada con el retorno de Añez al penal e información de ABI)

La expresidenta Jeanine Añez fue trasladada la mañana de este martes al centro de salud Unimed para someterse a exámenes médicos complementarios. Menos de dos horas después, la exautoridad fue escoltada nuevamente al interior del penal de Miraflores, donde cumple prisión preventiva.

“Este es un estudio neurofisiológico; simplemente, se va a ver si los nervios y los músculos están funcionando adecuadamente, eso es todo”, detalló la doctora Mónica Molina, a la agencia estatal ABI.

Molina explicó que el resultado del estudio se conocerá esta jornada para saber si la expresidenta requiere estudios complementarios en otras especialidades.

Unas horas antes, el entorno de Añez publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, afirmando que la exautoridad se encuentra «angustiada» porque desconoce «qué le van a hacer».

«Jeanine Añez está muy débil. sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido», consta

Las palabras fueron acompañadas de una cita adjudicada a la expresidenta: «Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida. Ya no quiero más medicamentos que no sé cuáles son. Pido por favor a mis carceleros que me digan qué estoy tomando».

#JeanineAñez está muy débil. Sufre de forma permanente. Cada 10 minutos ingresa alguien a su celda, a espiar, a preguntar o no se sabe a qué. Vive en alerta, angustiada, sin descanso porque desconoce qué le van a hacer: Si sedarla, envenenarla o trasladarla sin rumbo conocido. pic.twitter.com/SuV86qgdPi — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) August 24, 2021

Cerca del mediodía, la exmandataria regresó al penal de la ciudad de La Paz, escoltada por sus dos hijos. Esta fue la primera vez que Añez fue vista en público, desde su «autolesión» el pasado sábado.

La exmandataria fue detenida en la madrugada del 13 de marzo, sindicada por sedición y terrorismo, por los hechos que desencadenaron en la renuncia de Evo Morales, en noviembre de 2019.

Su salud lleva siendo debate durante las pasadas semanas, tras reiteradas denuncias de su familia y personalidades públicas. Debido a que la expresidenta es hipertensa y presenta un cuadro de depresión, en las últimas semanas fue trasladada a diferentes centros de salud por orden de Régimen Penitenciario para que médicos le realicen exámenes. Su familia, sin embargo, denunció que no fue sometida a pruebas rigurosas y que ese ritmo de traslados afecta su salud.