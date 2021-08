Anthony Fauci pronosticó la fecha en que el coronavirus estará controlado en los Estados Unidos

El asesor del presidente Joe Biden basó su estimación en la posibilidad de que los 90 millones de norteamericanos que aún no se vacunaron, puedan inmunizarse tras la aprobación completa de la vacuna de Pfizer por parte de la FDA.

Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y uno de los principales asesores de la Casa Blanca en materia de COVID-19, hizo este lunes un nuevo pronóstico respecto a la pandemia del coronavirus y dijo que podría estar bajo control a partir de marzo próximo. La aclaración del asesor de Joe Biden fue hecha luego de que en anteriores declaraciones proyectara el mismo escenario pero para septiembre de 2022. Fauci enmendó su error y dijo se podría volver a la normalidad en la próxima primavera boreal si es que la mayoría de los norteamericanos que aún no se han vacunado deciden hacerlo cuanto antes.

La proyección del prestigioso epidemiólogo fue realizada luego de que la FDA –la Administración de Alimentos y Medicamentos– diera aprobación completa a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Así, el desarrollo de la farmacéutica norteamericana dejará de tener el status de “uso de emergencia”. De esta forma y a partir de esta decisión oficial, el cronograma de vacunación del gobierno de Joe Biden podría tomar un nuevo impulso y comenzar una campaña de vacunación obligatoria. Ayer mismo, el Pentágono anunció que la inoculación será un mandato entre sus empleados.

En diálogo con Anderson Cooper de CNN, el Director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos confirmó que, de conseguir que se vacune la mayor parte de la población que aun no ha sido inoculada, el estado iba a poder tomar control de la situación entrando a marzo del mismo año, seis meses antes que su primera predicción hecha en declaraciones a la National Public Radio (NPR).

– Quiero preguntarle sobre algo que dijo hoy. Y cito: “Si la mayoría de los estadounidenses se vacunan podríamos empezar a tener control sobre la situación entrando al otoño 2022, (septiembre 2022)”. ¿Es ese el mejor escenario posible? Y, ¿qué significa tomar el control?, preguntó Anderson.

– No, Anderson. Tengo que disculparme. Cuando escuché el audio me di cuenta que me confundí, quise decir la primavera de 2022 (marzo). Así que hablé mal. En la conversación con Mary Louise Kelly me preguntó cuándo creía que íbamos a empezar a tomar el control y respondí que si podíamos superar este invierno y lograr que se vacunen la gran mayoría de las 90 millones de personas que aún no se vacunaron, espero que podamos empezar a tomar un buen control de la situación para la primavera de 2022 (marzo). No quise decir otoño (septiembre). Cometí un error.

La situación en Estados Unidos hoy

En las últimas semanas el gobierno central continuó emitiendo comunicados alentando a la gente a seguir usando barbijos, sobre todo en los lugares con mayor circulación de virus, luego de que los casos y las hospitalizaciones derivadas del COVID-19 se hayan disparado a nivel nacional.

Los estados del sur son los más afectados por la situación. Esta semana, Alaska, Alabama, Louisiana, Oregon, Georgia y Kentucky tuvieron récords de casos diarios desde que comenzó la pandemia, mientras que otros estados están cerca de superar sus propios máximos.