Arce y Copa inauguran 14 puntos de vacunación masiva en El Alto

Fuente: paginasiete.bo

El presidente Luis Arce y la alcaldesa Eva Copa inauguraron este sábado 14 puntos de vacunación masiva contra el coronavirus en la ciudad de El Alto, en un acto en el que ambos destacaron que el trabajo conjunto para enfrentar la pandemia es más efectivo.

“Este paso que estamos dando el día de hoy, que es la vacunación masiva para nuestra ciudad, es un momento muy esperado. Realmente la ciudad de El Alto nos hemos sentido en un momento aislados, discriminados porque no contábamos con los puntos necesarios para vacunar a nuestra gente; ahora los tenemos, 14 centros, 14 puntos de vacunación”, afirmó Copa, según reporte de la agencia estatal ABI.

Destacó además la decisión del presidente Arce de dar prioridad a la salud más allá de los colores políticos. “Esta iniciativa por parte de nuestro Presidente realmente es aplaudible y muestra la calidad de persona que es, porque no interesan los colores que tengamos, no interesa la posición política que tengamos, lo que interesa es salvar las vidas y las vidas se salvan vacunándonos”, dijo.

“Todos nuestros hermanos, hermanas alteñas se quejan de que no están siendo vacunados, de que no está llegando la vacuna oportunamente para atender al pueblo alteño y eso nosotros no lo podemos permitir, por eso le decimos a nuestro pueblo alteño, a nuestras hermanas alteñas, a nuestros hermanos alteños: aquí está su Gobierno nacional para ayudarles en el proceso de vacunación”, señaló por su parte el presidente.

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó además que en la jornada se entregaron cuatro respiradores destinados al Hospital del Norte para habilitar 17 camas de terapia intensiva, además de equipos de bioseguridad y medicamentos.

“El Gobierno del presidente Arce, en lugar de movilizar a las fuerzas del orden ha movilizado a nuestro ejército de batas blancas; el Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, en vez de comprar gases lacrimógenos ha comprado medicamentos, pruebas diagnósticas”, sostuvo.