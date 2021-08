Arias sobre los enfrentamientos del jueves: «Basta de confrontación hay muchas cosas que nos unen»

El alcalde de La Paz, Iván Arias, pidió este viernes, cuando Bolivia celebra sus 196 años de su Independencia, que haya un cese en la confrontación y el odio porque «muchas más cosas que nos unen». Las palabras de la autoridad edil llegan después que el jueves hubiera enfrentamientos entre grupos defensores y opositores al Gobierno.

«Vuelvo a decir, no voy a poner más leña al fuego, no voy a ser el que incentive el odio, no voy lo voy hacer; yo voy a dar mi vida porque los paceños y bolivianos nos reconciliemos, porque los bolivianos nos perdonemos; basta de confrontación, basta de odio, basta de seguir mirando al pasado, los bolivianos tenemos muchas más cosas que nos unen», reflexionó el alcalde consultado por los periodistas en torno a este tema en los actos conmemorativos por la Independencia de Bolivia.

Ayer, hubo enfrentamientos entre grupos que denuncian que hubo fraude el 2019 y aquellos que consideran que hubo un golpe de Estado ese mismo año. Según reportes, los enfrentamientos ocurrieron en la Plaza del Estudiante de La Paz y en el Monoblock de la UMSA. Hubo gritos, puñetes y hasta piedrazos y, según el Conade, resultó herido el diputado opositor Beto Astorga.

Arias, en ese sentido, reflexionó en la plaza Murillo sobre la importancia de la libertad de expresión que se tiene que cultivar en el país sin llegar a la violencia, y afirmó que las diferencias se deben resolver en libertad, sin odio.

«Defender nuestro punto de vista con libertad, soy defensor de la libre expresión y la libertad, no de la violencia», dijo Arias, a tiempo de solidarizarse con el diputado Beto Astorga de Comunidad Ciudadana, quien recibió una pedrada en la cabeza el jueves.

El burgomaestre destacó que en el país hay muchas cosas que unen a los bolivianos.

«Mi solidaridad con Beto, no es el camino la violencia, más odio; los bolivianos tenemos tantas cosas que nos unen, tantas que insistimos en machacar, en las cosas que nos separan; basta de confrontación, basta de odio, miremos para adelante», puntualizó.

Arias propuso a los bolivianos mirar con optimismo el futuro de Bolivia. «Mi deseo es que los bolivianos miremos con optimismo el futuro, nos reconciliemos, nos perdonemos, tenemos muchas más cosas que nos unen, nos separa el 1%» porque «en cada rincón del país todos rinden homenaje a la patria, porque la aman, la adoran, tenemos problemas, pero no es motivo de división».