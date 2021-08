‘Autoconvocados’ del Distrito 8 de El Alto advierten con cercar la cárcel de Miraflores

Fuente: erbol.com.bo

Dirigentes de los “autoconvocados” del Distrito 8 de El Alto advirtieron con cercar a la cárcel de Miraflores, porque consideran que Jeanine Áñez intenta burlar a la justicia con los pedidos de ser internada en un centro médico psiquiátrico.

En un pronunciamiento realizado en plaza Murillo, los representantes también expresaron su apoyo a las internas del penal de Miraflores, que denunciaron privilegios de Añez y exigieron que haya trato igual para todas las privadas de libertad.

“Caso contrario que no se haga caso a nuestros pedidos, que sigua la señora chantajendo al gobierno y a la justicia, queriendo vulnerar a la justica, no vamos a permitir como autoconvocados del Distrito 8 de El Alto, vamos a cercar la cárcel de Miraflores de ser necesario, pero no vamos a permitir más chantajes”, dijo la representante Elizabeth Canchari.

La dirigente sostuvo que Añez realiza un “show” respecto a su salud para “chantajear” y salir de la cárcel.

Dijo que si Añez es internada en un centro médico, tendrá más privilegios y que los “autoconvocados” no permitirán aquello.

La expresidenta está detenida desde marzo de este año, acusada por el caso denominado “golpe de Estado”, en el cual se investigan hechos previos a su ejercicio como mandataria.

Por los hechos de Senkata y Sacaba, la Fiscalía presentó la semana pasada una acusación contra Añez por el delito de genocidio, para juicio de responsabilidades.