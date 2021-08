Auza: Cuarta ola afectará a personas que no recibieron la vacuna anticovid

El ministro de Salud, Jeyson Auza, aseveró que la cuarta ola de contagios por COVID-19 en el país afectará a quienes no recibieron ninguna dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“Si se da esta cuarta ola va a corresponder solamente a aquellos que no se han vacunado, no es exagerar. La cuarta ola va a ser para aquellas personas que no se han vacunado”, aseveró Auza la mañana de este miércoles.

Asimismo, aseguró que el 90% de pacientes en terapia intensiva por COVID-19 no está vacunado.

Por otro lado, aseguró que hasta el momento no se analiza aplicar la tercera dosis de la vacuna anticovid como sucede en otros países. Ahora, dijo, se tiene como prioridad la inmunización a mayores de 18 años con la primera y segunda dosis.

La autoridad detalló que en el país están disponibles al menos 3 millones de vacunas y pidió a la población acudir a los puntos de vacunación para ser inmunizados.