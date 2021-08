Beni: Lamentan que construcción del tramo Reyes-Santa Rosa esté paralizado

La exdiputada beniana Lavive Yañez Simon, lamentó que luego de seis años de ejecutar la construcción de la carretera tramo Reyes- Santa Rosa esté paralizada.

Fuente: Noticias de Actualidad, Radio Actualidad

Durante este tiempo se cometieron abusos contra los trabajadores, prestatarios de servicios de máquina pesada y los ganaderos. “Fui afectada porque en mi ausencia me tumbaron alambres, sacaron tierras sin mi consentimiento”

Posteriormente la CRCC opta por cambiar la modalidad, debido a la irresponsabilidad de esta empresa, un trabajador sufre un accidente y es ahí que deciden efectuar un convenio con empresas nacionales, como TUCIMEC SRL, para dividir por pequeños tramos.

Lo contradictorio, de esto es que TUCIMEC no presentó ni boleta de garantía y no tener respaldo económico, el gerente realizó contratos individuales para que se realice el trabajo, pese a que no hubo una remuneración de parte de la CRCC a estas empresas y cumplan con sus obligaciones.

En diciembre del 2020 se realizó la toma de la empresa CRCC, donde a raíz de ello logramos que se les pague el 60% a los trabajadores, además de sufrir una serie de amenazas.

“Pedimos la presencia de las autoridades nacionales, porque los caminos están destruidos, ocasionando un daño económico, y daño ambiental a todos los productores y pobladores”.

Según Yañez, el monto que se les adeuda a su persona y otras personas que figuraron como prestatarios de servicios oscila los tres millones de bolivianos.