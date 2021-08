«Bolívar merece respeto» En la Academia piden VAR y tomar medidas por el arbitraje

Fuente: paginasiete.bo

Tras el empate 2-2 que consiguió Bolívar ante Palmaflor ayer en el Félix Capriles y luego de que Juan Nelio García anulara una jugada de gol de los celestes, el plantel retornó con molestia a La Paz. «Cuando hay un error tan grande que condiciona un partido creo que hay que tomar medidas, más que nada porque creo que Bolívar es un club grande», aseguró Àlex Granell. El presidente de la Academia, Marcelo Claure, pidió VAR para el fútbol nacional.

«Marcador verdadero @Bolivar_Oficial 3 a 2. Marcador oficial 2 a 2. Ya tiene que llegar el VAR !», resaltó Claure en sus cuentas de las redes sociales.

El gol de Leonardo Ramos que no se convalidó perjudicó a la Academia, por lo que sus jugadores pidieron respeto para el club con sanciones para que no se vuelvan a cometer lo que ellos consideran errores.

“A nosotros creo que se nos critica mucho cuando no hacemos bien nuestro trabajo y creo que lo de hoy (ayer) yo no lo había visto nunca en mi vida, estoy convencido que no es nada premeditado, pero evidentemente creo que hay que sancionarlo al igual que a nosotros cuando hacemos una entrada dura se nos sanciona con dos partidos, cuando hay un error tan grande que condiciona un partido creo que hay que tomar medidas, más que nada porque creo que Bolívar es un club grande y que merece respeto y en acciones como esta se le falta el respeto a mucha gente”, manifestó Granell al llegar al aeropuerto internacional de la ciudad de El Alto.

El director técnico Antonio Carlos Zago evitó hablar al respecto del arbitraje, pero dejó claro que se sintió perjudicado por las decisiones del juez del partido.

“A mí no me gusta hablar de los árbitros, pero era un partido que podíamos cerrar todo en el primer tiempo y creo que el gol que hicimos no era fuera de juego, el gol que ellos hicieron era fuera de juego, así que tenemos que trabajar, eso sucede pasa con los árbitros también, pero era un partido importante para nosotros, pensábamos en sacar los tres puntos así que volvemos con un punto solo”, señaló Zago.

Al reclamo y la molestia de los celestes se sumó el capitán Erwin Saavedra que aseguró que no se entendía lo que el árbitro cobró para anular la jugada de gol y además fue contundente al decir que a Bolívar no es la primera vez que le pasa esto de verse perjudicado por el mal arbitraje.

“Han visto el partido donde claramente el arbitraje termina perjudicándonos a todos nosotros, podíamos haber tenido una ventaja en dos goles pero son cosas que no son de ahora son cosas de hace mucho tiempo y que ahora no podemos mejorar hace tiempo, después el grupo se encuentra bien, quizá no merecíamos el empate pero bueno esto es fútbol y hay que levantar la cabeza y seguir mirando para arriba”, manifestó Saavedra.