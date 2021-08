Bolivia, en la lista roja de la Premier League

Fuente: paginasiete.bo

Diego Gonzales / La Paz

La Premier League comunicó ayer que sus clubes no cederán jugadores a las selecciones de los países que están en “la lista roja” del Reino Unido. Bolivia y las otras nueve naciones sudamericanas son parte de esa nómina. No quieren, por ejemplo, que los jugadores colombianos lleguen al país por la covid. Por el mismo motivo, LaLiga anunció que apoyará a los clubes. La FIFA amenazó y en la Conmebol descartan postergar la triple fecha.

“Los clubes de la Premier League han decidido hoy (ayer) a regañadientes, pero por unanimidad, no liberar jugadores para los partidos internacionales que se jugarán en los países de la lista roja el próximo mes. La decisión de los clubes, que cuenta con el firme apoyo de la Premier League, se aplicará a casi 60 jugadores de 19 clubes de la Premier League que viajarán a 26 países de la lista roja en la ventana internacional de septiembre”, señala el comunicado.

Si bien esta decisión no afecta directamente a Bolivia, debido a que no hay jugadores que participen de esa liga, sí afecta a los rivales con los que se enfrentará, en la fecha triple de eliminatorias. Argentina perdería cuatro jugadores, Colombia dos y Uruguay otra cantidad, que aún no se conoce porque no dio a conocer su lista de convocados.

En el caso de Argentina, esta decisión no permitiría que estén Cristian Romero y Giovani Lo Celso del Tottenham, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía del Aston Villa. Mientras que en la selección cafetera Davidson Sánchez también de los Spurs y Yerry Mina del Everton.

LaLiga de España también comunicó que apoyará a sus clubes si deciden no ceder a sus jugadores debido al cambio que realizó la Conmebol de jugar tres partidos en lugar de dos en esta jornada y lo que genera que haya dos días más de concentración.

“En relación con la grave decisión unilateral de la FIFA de aumentar en dos días, de nueve a 11 días tanto en septiembre como en octubre, el período internacional FIFA para la confederación de Conmebol, sin atender a otros soluciones que se plantearon en el World Leagues Forum, LaLiga quiere comunicar que apoyará en todos los ámbitos la decisión de los clubes españoles de no liberar a sus jugadores”, aseguró.

La FIFA amenazó

La FIFA emitió un comunicado en el que reitera que los equipos deben liberar a sus jugadores para la triple fecha de septiembre.

“La FIFA se muestra firme en la interpretación y ejecución de sus decisiones y normas”, dice la carta enviada a Conmebol, además se agrega que “procederá a reiterar a las respectivas asociaciones miembro y clubes afectados las bases reglamentarias a las que se encuentran sometidos, así como les hará participe de las consecuencias de su posible incumplimiento”.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confía en las gestiones que está llevando a cabo la Conmebol para hacer valer la obligatoriedad que tienen las asociaciones de ceder a sus futbolistas.

El vicepresidente de AUF, Gastón Tealdi, explicó que ahora sería imposible reprogramar las triples fechas de eliminatorias de septiembre y octubre.