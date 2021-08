Cadima justifica su alianza con Ulloa: “Jesús conversó con el diablo y eso no lo hace malo”

El excandidato a rector por el frente Cambio, Miguel Cadima, conversó con Asuntos Centrales sobre la alianza que selló con el candidato Oswaldo Ulloa de Unidos, que irá a segunda vuelta, con Vicente Cuéllar. Cadima, que se caracterizó por ser contestatario y crítico contra la gestión del actual rector Saúl Rosas, dijo que buscará cambiar la U’ desde adentro y que la única condición que puso a UIloa para apoyarlo es que cese la persecución política de estudiantes y docentes.

Fuente: https://asuntoscentrales.com

«¿Decido mantenerme neutro, en el limbo o no hacer nada? Ni para bien o mal. ¿O estar perseguido y amedrentado? Me hicieron gastar de mis recursos Bs 5.000, cuando la justicia te persigue… Neutro no sirvo, o formo parte ahí adentro para poder hacer algo, en la esperanza de hacer algo por esos miles de estudiantes que necesitan. Por eso, con mi equipo coordinamos reuniones con los diferentes candidatos a rector», explicó.

Dijo que mantuvo reuniones con los diferentes candidatos y encontró coincidencias con Ulloa, que era vicerrector de Rosas, gestión que criticó duramente en el pasado. «La única condición para formar parte de la alianza con Ulloa fue que en su gestión no haya perseguidos político y que podamos hacer un consenso programático de proyectos», aseguró.

Consultado si seguirá siendo crítico, respondió: “Voy a seguir siendo crítico desde adentro. No quiero ser un crítico hortelano».

Considerando que crítico y plantea cambios, se le consultó si no era más viable una alianza con Cuellar y dijo que lo recibió con soberbia. “La palabra cambio la tengo patentada en el Senapi y él nos plagió la idea de cambio. Tiene antecedentes de ser demandado de plagio. Nos acercamos a su persona, pero nos recibió con soberbia”, lamentó.

Se insistió con la pregunta de si se habló de una alianza con Cuellar y manifestó. “Se conversó con todos los candidatos, porque Jesús conversó con el diablo y eso no lo hace malo. Conversar con los otros frentes note hace malvado ni perverso, te hace conocerlo. Y el mostró soberbia, prepotencia».

En cambio, indicó que Ulloa al menos tuvo la gentileza de escucharlo.