Cagna: «Que los árbitros no nos perjudiquen»

La molestia por el arbitraje del paceño Luis Yrusta en el partido que Wilstermann disputó ante Real Tomayapo el domingo, continuaba ayer entre los jugadores y director técnico de Wilstermann, Diego Cagna.

“Nosotros estamos siendo bastante castigados por arbitraje, en cosas chiquitas a veces, en cosas importantes como ayer (por el domingo), donde nos expulsan un jugador cuando no hizo nada”, dijo el estratega de Wilstermann.

En el minuto 44’PT, el volante Carlos Añez fue expulsado por el juez Yrusta, tras una falta a un rival.

El arquero de Wilstermann Arnaldo Giménez fue uno de los que más reclamó esta determinación.

“Ayer (por el domingo) le dije a Yrusta que su actuación era una vergüenza. Me sacó una tarjeta, pero no supo explicar lo ocurrido, porque el línea le dijo que no era para tarjeta roja. No sé porque no pueden retroceder las malas decisiones que tienen los árbitros”, aseguró Giménez.

El director técnico del Aviador señaló que espera que este tema sea analizado.

“Esperemos que revean un poquito ese tema del arbitraje, no queremos que nos favorezcan, pero sí que dirijan bien, lo único pedimos es que no nos perjudiquen”, acotó Cagna.

Sobre el tema del arbitraje, el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, reconoció que hubo “errores, sobre todo humanos; hay que apoyarse en la tecnología”, que es el VAR, que está en proceso para su implementación.

“Ya hemos cumplido las primeras etapas que contemplan el protocolo para la activación del VAR en el país”, explicó Costa.