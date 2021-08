Canciller ve que la OEA no pasa por su mejor momento: «¿Sirve a nuestros pueblos?»

El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, cuestionó el rol de Luis Almagro y la Organización de los Estados Americanos (OEA) en las elecciones generales de 2019, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

La cita que se desarrolla de forma virtual fue programada para recibir el reclamo del gobierno de Bolivia contra Almagro por el último comunicado de la OEA que confirma irregularidades en las elecciones generales de 2019.

Mayta reclamó que este comunicado fue “hecho suyo” por Almagro y se constituye un “agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia”.

“Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa”, señaló el Canciller.

También calificó el discurso de Almagro como “un discurso de odio, de descalificación sin argumento, de enemigo político”, por lo que se preguntó “¿Las palabras de Almagro son lo que piensan los 33 países que conformamos la OEA?, ¿Es que por lo menos, en el hecho que traemos aquí, este Consejo debatió algo sobre el peritaje que se realizó en el caso que les exponemos?” “Simplemente no”, se respondió.

Con estos cuestionamientos, Mayta indicó que la Secretaría General de la OEA debería ser “una instancia de articulación entre los Estados”, pero que para Bolivia “no lo es” y “tampoco para muchos de los Estados”.

“Ciertamente la OEA no pasa por su mejor momento y cada vez que Almagro hace una de las suyas, de sus agresiones y arbitrariedades, nos ponemos a pensar: ¿Tiene sentido participar de un espacio en que no se construye y más bien se nos agrede?, ¿Tiene sentido mantener este espacio tal y como está? ¿Tiene sentido un espacio de integración americana en el que no están todos los países de nuestro hemisferio?”, agregó Mayra.