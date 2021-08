Carmelo Algarañaz: «Quiero comenzar entre los 11 y ganarle a Colombia»

Fuente: paginasiete.bo

Juan C. Toro / La Paz

El delantero de Always Ready Carmelo Algarañaz es una de las novedades en la selección para la fecha triple de las eliminatorias. El futbolista realizó un sueño, llegar a la Verde y ahora quiere ser titular ante Colombia este 2 de septiembre y ganar a los cafetaleros.

El futbolista desea coronar esa jornada con un buen rendimiento, además de marcar un tanto para el equipo nacional.

La carta de presentación del cruceño son los cinco goles que anotó en los últimos tres partidos, tiene dos dobletes.

¿Después de cuánto tiempo vuelve a la Selección nacional?

Mucho. La última vez fue para los amistosos con Ecuador y Chile. Tuve que esperar bastante para volver, tenía ganas de jugar la anterior Copa América, pero no se dio.

¿Cuál es el secreto para recuperar el nivel como lo hizo?

Estar sano, gracias a Dios me siento bien. El año pasado no tuve mucha participación por el tema de las lesiones, tuve muchas recaídas y el secreto es ése, estar sano. También hacer el trabajo silencioso, no conformarse con lo que uno hace en el club, sino trabajar para estar mejor, por eso tengo un preparador físico personal y ahí se ven los frutos.

¿Será uno de los pocos jugadores del país que contrata a ese tipo de profesionales?

Sí. No existe esa costumbre en el país, no muchos se preparan de esa forma. En Bolivia hay calidad, tenemos que creer eso y trabajar un poquito más que los demás para poder sobresalir.

¿Hay que tomar en serio la profesión?

Es correcto. Es una profesión hermosa y somos bendecidos con ella, pero tenemos que comprender que es bastante corta y cada día es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien en el club y ser premiados en la selección. Luego viene el objetivo de jugar en el exterior.

¿Qué tipo de trabajos hace con su entrenador personal?

Es algo personalizado y de acuerdo con los entrenamientos que realizamos en el club, se trata de una labor complementaria. Se trabaja de acuerdo con la planificación semanal.

Usted decía que llegar a la Verde es un premio, ¿será que todos los jugadores lo sienten de esa forma?

Es algo lindo, hermoso llegar a la selección, es algo indescriptible. Ponerse la camiseta con el escudo en el pecho te llena de orgullo. Uno desde niño sueña con representar a su país y es una de las cosas más hermosas que un futbolista puede vivir.

¿Ya jugó partidos oficiales con la Selección?

Debuté en la Copa América que se realizó en los Estados Unidos, jugué contra Argentina. También tuve muchos partidos amistosos, pero hasta el momento no pude jugar en un duelo por eliminatorias a un Mundial.

¿Ya tuvo la oportunidad de marcar goles para la Verde?

No, no se me dio la oportunidad de convertir, pero trabajaremos para hacerlo lo antes posible.

Se vienen tres partidos, ¿alguno en especial que quiera jugar?

Todos, todos los partidos los quiero jugar, pero pensando en el primer juego que será con Colombia, quiero hacer las cosas bien. Esperemos que podamos jugar ese compromiso, uno se gana el puesto en los entrenamientos y el cuerpo técnico decidirá quién juega y quién no, si nos toca, daremos alma, vida y corazón.

Ya cumplió un sueño, llegar a la Selección, ¿qué es lo que desea ahora?

Comenzar entre los 11, quiero ser titular para el compromiso con Colombia y obviamente acompañar ello con un buen rendimiento, anotar algún gol y quedarnos con las tres unidades.

¿Cómo ve la pelea?

Tenemos delanteros de experiencia, son referentes. Tener a esa gente en el equipo motiva, es una pelea sana.