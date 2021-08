La expresidenta Jeanine Áñez fue trasladada este viernes nuevamente al Hospital del Tórax de la ciudad de La Paz de manera momentánea y su hija, Carolina Ribera, calificó el hecho como una acción “arbitraria e ilegal” porque había una orden judicial para que sea llevada a la Clínica Alemana.

Fuerte resguardo policial en el Hospital del Tórax. Foto: Álvaro Valero-La Razón.

“La salida judicial era para la Clínica Alemana, (pero) se la han traído arbitrariamente e ilegalmente al Hospital del Tórax en contra de la orden judicial”, lamentó Ribera, quien además denunció que ahora no la dejan ni ingresar al nosocomio para ver a su madre.

Horas antes, se conoció que el Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer autorizó la nueva salida de la expresidenta recluida desde marzo por el caso Golpe de Estado.

La orden de salida judicial establecía que la privada de libertad, detenida en la cárcel de Miraflores, “sea conducida a la Clínica Alemana, ubicada en la (avenida) 6 de Agosto de la ciudad de La Paz en fecha 13 de agosto de 2021 de horas 14.00 a 16.00”.

Sin embargo, “la trajeron aquí al Hospital del Tórax de forma arbitraria e ilegal, no nos avisaron nada; yo estaba toda la mañana en el penal, no me indicaron nada (…): Es lamentable la situación, la van a matar a mi madre, mi madre está muy delicada de salud”, agregó Ribera.

Carolina Ribera habla con los medios. Video: Roberto Guzmán-La Razón.

El miércoles, la expresidenta también fue trasladada al Hospital del Tórax. Luego, Régimen Penitenciario dio a conocer que el médico especialista que revisó a la exautoridad ratificó que sufre de hipertensión arterial sistémica y síndrome ansioso depresivo.